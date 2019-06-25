ИА «Ореанда-Новости» . В американском городе Петалума, штат Калифорния, назвали самую уродливую собаку в мире. Об этом сообщает издание Associated Press.

В этом году победителем стал пучеглазый беспородный пес по кличке Разбойник-Бродяга (Scamp the Tramp). Помимо внушительного кубка, его хозяйка Ивонн Моронес (Yvonne Morones) из Санта-Розы получит 1500 долларов (94,5 тысячи рублей) и право принять участие в утренней телепередаче Today, которая выходит на канале NBC. Ещё 1500 долларов пожертвуют приюту для животных.

В 2014 году Моронес заметила Разбойника-Бродягу на сайте Pet Finder, где питомцам подыскивают новых хозяев. Женщина взяла пса себе, и с тех пор он живет у неё. По её словам, она поняла, что сделала верный выбор, когда в первый раз везла его домой и заметила, как он покачивает головой под музыку Боба Марли.

Помимо Разбойника-Бродяги, в финал вышли ещё 18 собак с кривыми ногами, нелепыми мордами и другими необычными особенностями. Второе место занял пекинес по кличке Дикая Тварь (Wild Thang) с длинным языком, свисающим из пасти сбоку. Беззубый чихуахуа Тостито (Tostito), у которого нет нижней челюсти, получил третье место. Помеси бульдога по кличке Рулет (Meatloaf) с выпирающими зубами дали приз зрительских симпатий.

Кнкурс на звание самой уродливой собаки в мире состоялся в 31-й раз. В 2018 году первое место занял девятилетний английский бульдог, которого звали Жа-Жа. Его отличительной особенностью был очень длинный язык. Через две недели Жа-Жа умер во сне.