ИА «Ореанда-Новости». Ранее актриса Настасья Самбурская заявила, что уходит из Театра на Малой Бронной из-за с конфликта с режиссёром Яковлевым. Артистка пояснила в своём Инстаграм, что Антон Яковлев сорвал её договорённость с театром играть все спектакли до конца сезона. Договорённость сорвалась из-за предложенных режиссёром условий.

Самбурская пояснила, что театру было удобно, чтобы она отыграла во всех спектаклях до конца сезона так как у театра проблемы с финансированием и ему необходимо зарабатывать деньги.

Ранее она опубликовала скриншот сообщения, адресованного режиссёру, где она не соглашается, что в представлениях, где есть афиши с её фамилией, будет играть новая актриса. Но она готова оказать помощь в введении новой актрисы в спектакли.

Яковлев заявил, что Самбурская сама изъявила желание уйти из театра, но отказалась дать сыграть её роль в текущем сезоне новой актрисе. Яковлев считает, что Самбурская тем самым «просто подвела театр», поэтому руководство предоставило ей возможность уходить.