ИА «Ореанда-Новости» Новый год всё ближе и ближе, а это значит, что скоро Москва полностью облачится в пёстрые мигающие огоньки, начнутся детские предновогодние представления. Ко всему прочему уже составлен топ самых интересных новогодних забав.

Кремлёвская ёлка – 2019

Главное новогоднее представление пройдет в Государственном Кремлёвском дворце и продлится с 24 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Здесь покажут представление «Тайна планеты Земля», который должен стать главным событием праздника. Сюжет спектакля повествует о страшных космических пиратах, которые вынашивают план отобрать у землян Новый год. Постараются угомонить хулиганистых пиратов Дед Мороз со Снегурочкой, а помогут им в этом Данила-мастер, Левша и Садко на космическом корабле.

Домашняя Ёлка. Новогодние истории «Бродячего театра»

Для самых юных театралов устроят по-домашнему уютное представление артисты из творческого центра «Среда». Представление пройдёт на сцене «Усадьбы Роден» с 28 декабря 2018 года по 7 января 2019 года. Юные театралы станут свидетелями трёх мини-спектаклей, викторин, новогодних песен, а артисты подогреют их интерес рассказами о новогодних традициях и преданиях, угостят в меру горячим какао и домашними пирожками.

Новогодняя ёлка в московском Цирке Никулина на Цветном бульваре

Традиционно порадуют юных посетителей артисты Цирка Никулина. Наездники на лошадях, воздушные гимнасты и канатоходцы, а также дрессированные животные и экзотические птицы заставят зрителей бить в ладоши. Представления пройдут с 14 декабря 2018 года по 13 января 2019 года.

Новогодняя ёлка в «Крокус Сити Холле»

В этом году масштабным представлением, которыми славится Крокус Сити Холл, будет иметь название «Главный секрет Деда Мороза». Юные гости очутятся во владениях хозяина Нового года и увидят настоящие чудеса, что поможет им сохранить веру в праздник. При всём этом, каждый гость получит сладкий подарок и игрушку. Представление пройдёт с 22 декабря 2018 года по 7 января 2019 года.

Новогоднее шоу братьев Запашных «МАГиЯ»

Другое масштабное шоу пройдёт с участием Эдгарда и Аскольда Запашных в Лужниках. Они перенесутся вместе с юными гостями в Зазеркалье, где будут происходить магические события. Представление пройдёт с 21 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

«Песчаная сказка» в Цирке на проспекте Вернадского

Цирк на проспекте Вернадского тоже готовит своё представление, которое перенесёт зрителей на Восток в царство султанов, песков и верблюдов. Гости цирка увидят уникальные номера эквилибристов, канатоходцев, воздушных гимнастов и дрессированных животных. Представление пройдёт с 15 декабря 2018 года по 9 января 2019 года.

Новогоднее шоу Ильи Авербуха

Олимпийский чемпион Илья Авербух представит своё шоу под названием «Щелкунчик на бис!». Постановка предназначена для тех, кто в прошлом году не видел представления «Щелкунчик и Мышиный король». Юные гости перенесутся в волшебное Марципановое королевство, где они увидятся с Щелкунчиком, Мышиным королём и Мышильдой. Представление пройдёт в Парке Легенд