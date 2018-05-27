ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сегодня у жителей Санкт-Петербурга появился хороший повод повеселиться, их городу 27 мая исполняется ровно 315 лет. Запланировано множество мероприятий часть из которых уже состоялась.

Буквально два часа назад началась основная часть праздника. Как и во все дни до этого, цвет петербуржского общества в лице губернатора Георгия Полтавченко, депутатов законодательного собрания и других почтенных жителей города, возложил цветы к знаменитому из стихотворений Пушкина Медному всаднику. Это, наверное, одна из самых узнаваемых скульптур основателя Санкт-Петербурга Петра I.

Об этом празднике очень интересно высказался председатель комитета по культуре города Константин Сухенко. Он заявил, что день рождения такого города, как Санкт-Петербург - очень значимое событие как для жителей города, так и для россиян в целом. Ведь подобный архитектурный шедевр является в своём роде уникальным в мировом масштабе, и что зачастую не проживающие в нём люди могут оценить его красоту и величие. День Рождения города - уникальная возможность возвыситься над ежегодной суетой и осознать всю дивность славной северной столицы, что, в свою очередь, поможет поднять её престиж.

Сама программа праздничных мероприятий довольно насыщена. К примеру, одним из главных зрелищ северного праздника является парад барабанщиков на Невском проспекте. В их амбиции входит стремление побить рекорд в книге рекордов Гиннеса по самой массовой одновременной игре. Помимо этого, в городе на Неве пройдут шествия разных народов России и слонов в количестве 4 штук. Всё это будет проходить в разное время и обещает стать занятным зрелищем. Но самое важное событие среди всего прочего - это спуск на воду гигантского линкора "Полтава", который был сделан по образу и подобию первого флагмана Балтийского флота. Его постройка заняла около пяти лет, а его спуск на воду специально приурочен ко Дню Города.

Ещё одним приятным моментом стал тот факт, что в Петербурге ко дню города засияло яркое солнце при температуре плюс 25 и полном отсутствии ветра.