ИА «Ореанда-Новости». Санкт-Петербургская академическая филармония по традиции открыла концертный сезон в день рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича – композитора, чье имя с гордостью она носит.



25 сентября на эстраде Большого зала выступил Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр филармонии под управлением маэстро Юрия Темирканова, солист – пианист с мировым именем Николай Луганский. Прозвучал Второй концерт для фортепиано с оркестром Брамса и Пятая симфония Шостаковича.

Перед концертом-открытием сезона, 24 сентября 2018 г. в Бетховенском фойе Большого зала Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича прошла пресс-конференция, посвященная открытию 98-го концертного сезона.



Новый сезон филармонии пройдет под знаком 80-летия Юрия Темирканова: маэстро отметит эту дату 10 декабря. Юбилею будут посвящены гастроли Заслуженного коллектива России, XIX Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств», а также отдельно и специально – входящий в его программу гала-концерт. Юбилейное посвящение носят также программы Абонемента №1 Большого зала филармонии «Юрий Темирканов и его оркестр» и Абонемента №1 Малого зала филармонии «Приношение Маэстро».

В предстоящем концертном сезоне с Заслуженным коллективом России наряду с художественным руководителем и главным дирижером Юрием Темиркановым и дирижером оркестра Николаем Алексеевым выступят: Шарль Дютуа (знаменитый швейцарский маэстро 10 сентября этого года был объявлен Главным приглашенным дирижером Заслуженного коллектива России), а также Марис Янсонс, Элиаху Инбал, Томас Даусгор, Андрей Борейко, Василий Синайский, Марио Венцаго, Ганс Граф, Феликс Коробов и другие. В течение сезона солистами в программах оркестра станут: пианисты – Борис Березовский, Элисо Вирсаладзе, Елизавета Леонская, Элис Сара Отт, Бехзод Абдураимов, Игорь Левит, Денис Кожухин, Алексей Володин, Александр Мельников, Полина Осетинская, Мирослав Култышев, Лукас Генюшас и Никита Мндоянц; скрипачи – Гидон Кремер, Сергей Крылов, Сергей Догадин, Эммануэль Чкнаворян; виолончелисты – Готье Капюсон, Александр Рудин, Борис Андрианов, Нарек Ахназарян; вокалисты Маттиас Гёрне, Петр Мигунов и Нино Катамадзе, а также другие музыканты.

В связи с приближающимся юбилеем Юрия Темирканова гастрольный график маэстро и возглавляемого им Заслуженного коллектива России необычайно насыщен: в течение осени запланированы четыре тура, в ходе которых состоятся 30 концертов в девяти странах. В первой половине сентября Заслуженный коллектив России под управлением Юрия Темирканова выступил в Швейцарии – в Женеве и в программе престижного Люцернского фестиваля (солист – пианист Сергей Редькин), с 9 по 16 сентября провел турне по Китаю (солист – пианист Борис Березовский). С 6 по 19 октября оркестр под управлением маэстро Темирканова выступит в лучших залах Европы. Коллектив даст 11 концертов: в Вене (три вечера в Музикферайне), Зальцбурге, Берлине (Берлинская филармония), Франкфурте, Гамбурге (Elbphilharmonie), Эссене, Баден-Бадене, Люксембурге и Братиславе. Солисты – пианист Ефим Бронфман, скрипачи Юлия Фишер и Эммануэль Чкнаворян, бас Петр Мигунов. Предъюбилейная гастрольная серия завершится турне по городам Южной Кореи, Тайваня и Японии: со 2 по 18 ноября выступления Заслуженного коллектива России под руководством Юрия Темирканова услышат Сеул, Тайбэй, Токио (три концерта), Тойота, Сайтама, Сага, Осака и Китакюсю. Солисты в концертах тура – пианисты Андраш Шифф, Николай Луганский, Джордж Ли, скрипачка Саяка Сёдзи, артист Николай Буров.

В первой половине 2019-го года оркестр также выступит во Франции (традиционный ежегодный концерт в парижском Театре Елисейских полей), Великобритании, Испании, Италии, а в марте он примет участие в X Международном фестивале Мстислава Ростроповича в Москве.

Академический симфонический оркестр откроет сезон 27 сентября. Под управлением народного артиста России Николая Алексеева прозвучат Третья симфония Рахманинова и Концерт для виолончели с оркестром Дворжака, солист – Эдгар Моро, музыкант, в 17 лет ставший обладателем второй премии XIV Международного конкурса имени Чайковского.

В течение сезона за пульт коллектива встанут дирижер-лауреат оркестра народный артист СССР Александр Дмитриев, дирижер оркестра Владимир Альтшулер, а также приглашенные маэстро: Марис Янсонс, Михаил Юровский, Юрий Симонов, Александр Ведерников, Гинтарас Ринкявичюс, Александр Титов, Феликс Коробов, Андрей Аниханов, Алан Бурибаев, Павел Балефф и другие. Солистами в программах оркестра выступят: пианисты – Денис Мацуев, Екатерина Мечетина, Вадим Руденко, Андрей Коробейников, Андрей Гугнин, Евгений Изотов, Александр Пироженко, Александр Маслов, Валерий Кулешов; скрипачи – Вадим Репин, Юлиан Рахлин, Никита Борисоглебский, Айлен Притчин; виолончелисты Александр Бузлов и Алексей Массарский, сопрано Татьяна Рягузова, арфистка Екатерина Симеон, исполнитель на бандонеоне Джанни Иорио и другие.

В декабре Филармония проводит ежегодный Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств», который в этом году будет посвящен 80-летию Юрия Темирканова. Главным событием фестиваля станет гала-концерт к юбилею Маэстро: 15 декабря на эстраду Большого зала филармонии вместе с Заслуженным коллективом России выйдут такие всемирно известные музыканты как дирижер Марис Янсонс, пианисты Николай Луганский и Денис Мацуев, скрипачи Юлиан Рахлин и Вадим Репин, альтист Юрий Башмет, певцы Динара Алиева, Паата Бурчуладзе и Маттиас Гёрне. Программа фестиваля также включит выступления Академического симфонического оркестра филармонии, Камерного оркестра Кончерто Кёльн, дирижеров Николая Алексеева и Игната Солженицына, пианистов Рудольфа Бухбиндера и Лейфа Ове Андснеса, скрипачей Гидона Кремера и Юлиана Рахлина, сопрано Юлии Лежневой, ударника Марка Пекарского, актрисы Анны Михалковой, а также голландского джазового трио Питера Битса и австрийского Janoska Ensemble.

Яркими событиями филармонической афиши в новом сезоне также станут сольные выступления пианистов Ефима Бронфмана, Григория Соколова, Лейфа Ове Андснеса, Элисо Вирсаладзе, Николая Луганского, Юлианны Авдеевой, контратенора Валера Сабадуса, Симфонического оркестра города Лахти (дирижер – Дмитрий Слободенюк, солист – скрипач Илья Грингольц), Московского камерного оркестра Musica Viva (дирижер – Александр Рудин), одного из самых известных современных вокальных ансамблей Великобритании The King's Singers. 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина Филармония посвятит концерт Академического симфонического оркестра под управлением Мариса Янсонса, солист – Денис Мацуев.

В новом сезоне Петербургская филармония проводит цикл концертов к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Цикл открылся 8 сентября, в день начала блокады: в исполнении Академического симфонического оркестра филармонии под управлением Владимира Альтшулера прозвучала симфония Бориса Тищенко «Хроника блокады» и Четвертая симфония Брамса. Кульминацией цикла станет концерт 27 января: в 75-ю годовщину снятия блокады в Большом зале прозвучит Седьмая «Ленинградская» симфония Шостаковича. Знаменитую партитуру под управлением Александра Титова исполнит Академический симфонический оркестр филармонии – тот самый коллектив, который 9 августа 1942-го года осуществил ее легендарную блокадную премьеру. Завершится цикл 1 мая 2019 года: Симфонический оркестр Михайловского театра представит программу из сочинений Чайковского, исполнение которой 1 мая 1942-го года ознаменовало возобновление работы Ленинградской филармонии после самой страшной и тяжелой первой блокадной зимы. Также в цикл войдут поэтический вечер «Ленинградцы – дети мои!..», на котором народная артистка России Светлана Крючкова прочтет стихи Анны Ахматовой, Ольги Берггольц, Веры Инбер, Джамбула и Михаила Дудина, и выступление Концертного хора Санкт-Петербурга под управлением Владимира Беглецова: прозвучат «Канты» Бориса Асафьева – десять песнопений для смешанного хора, созданные в блокадном Ленинграде.

Целая серия концертных программ Большого зала в новом сезоне будет адресована ценителям современной музыки: в октябре состоится выступление Московского ансамбля современной музыки (МАСМ), прозвучат сочинения Мессиана, Пярта, Крама, Наймана, Карманова, Лэнга; 8 апреля Надежда Кучер и Антон Батагов исполнят петербургскую премьеру нового вокального цикла Антона Батагова на стихи женщин-поэтов; музыка второй половины XX – начала XXI века будет представлена в мартовской программе Камерного оркестра «Дивертисмент», а также в программах абонементных и открытых концертов, где прозвучат сочинения Дютийё, Гласса, Шнитке, Слонимского, Канчели, Десятникова, Хрущевой.



Особое внимание слушателей Большой зал филармонии обращает на абонементные новинки сезона. Абонемент №2 «Воспоминания о Большом зале» (К 180-летию Зала Дворянского собрания, ныне Большого зала филармонии) посвящен музыкальной истории легендарной филармонической концертной площадки, на которой выступали величайшие музыканты нескольких столетий и звучали мировые премьеры подлинных шедевров.

Возрожденный Абонемент №6 «Дебюты молодых дирижеров» подарит встречу с шестью молодыми, перспективными музыкантами, чей талант уже сегодня определяет будущее исполнительского искусства.

«Мне кажется, это хорошая моя идея – возобновить абонемент с выступлениями молодых дирижеров. Поскольку я сейчас не преподаю и молодых коллег знаю не очень хорошо, абонемент поможет познакомиться с ними поближе, чтобы знать, кого поддержать в будущем, – отмечает Юрий Темирканов, – Вообще я считаю, что дирижеров оркестры должны выбирать: мы будем смотреть на работу молодых профессионалов, и музыканты будут голосовать за них, и вот кого они предпочтут, того мы и будем приглашать. Я не считаю правильной ситуацию, когда руководителей назначают. Может быть потому, что меня оркестр выбирал тайным голосованием, мне кажется, что это – справедливо».

Художественный руководитель Малого зала филармонии Ирина Смукул рассказала о программах нового сезона и проектах, посвященных двум значимым датам: юбилею маэстро Юрия Темирканова, и 70-летию Малого зала филармонии. Особое внимание было уделено новой выставке, открывшейся к началу сезона Малого зала филармонии: «Традиционно, перед открытием сезона Малый зал предлагает слушателям выставки: в этом году публику ждет фотоэкспозиция Даниила Рабовского, он сам себя называет фотографом классической музыки, – отмечает Ирина Смукул, художественный руководитель Малого зала филармонии, – Выставка называется «В парадном и без», в ней собраны двойные портретные фотографии музыкантов: официальное фото, которое можно разместить на афише, и фото, скажем так, домашнее. Выставка очень интересная, она будет расширяться».





За пульт филармонических оркестров в концертах абонемента встанут: триумфатор конкурса в Зальцбурге Азиз Шохакимов, один из самых востребованных российских дирижеров своего поколения, номинант премии Grammy Максим Емельянычев, недавно названный Шотландским камерным оркестром своим следующим руководителем, лауреат конкурса дирижеров им. Фительберга (Польша) Ярослав Забояркин, финалист конкурса в Безансоне Иван Демидов и победитель этого престижного состязания Бен Глассберг. Многие крупнейшие дирижерские карьеры начинались когда-то выступлением в филармоническом абонементе «Дебюты молодых дирижеров». Кто же из этой шестерки, спустя годы, займет свое место на дирижерском Олимпе?

Абонемент №13 «На все "Времена..."» представит сочинения, посвященные вечной теме – картинам времен года, зачастую выступающим аллегорией человеческой жизни. Наряду с признанными шедеврами Вивальди, Чайковского, Гайдна и Глазунова, программы абонемента включат и сочинения композиторов XX–XXI веков: Айвза, Гласса, Десятникова.

Юным слушателям и всей семье адресованы абонементные циклы Большого зала «Разговоры запросто…» (Абонемент № 11) и «Детские сцены» (№ 12), а также традиционный дневной детский концерт фестиваля “Площадь Искусств”.

Малый зал предлагает юной аудитории четыре абонемента. Их ведущие – Наталия Энтелис и Елена Попова, Ирина Смукул и Александр Галицкий – расскажут занимательные истории о музыкальных инструментах (Абонемент №13) и о тайнах исполнительского мастерства (Абонемент №14), о судьбах гениальных композиторов-романтиков (Абонемент №15) и о способности музыкального искусства выражать самые потаенные чувства человеческого сердца (Абонемент №16).

Малый зал филармонии открыл свои двери для слушателей 23 сентября. В первом концерте сезона по традиции выступил известный российский баритон, народный артист России Василий Герелло. В программе вечера – старинные русские романсы, романсы Рахманинова и Чайковского, а также неаполитанские песни.

В новом сезоне Малый зал отмечает 70-летие и посвящает этой дате цикл концертов. В нем выступят такие известные исполнители, как певицы Вероника Джиоева и Юлия Лежнева, трубач Сергей Накаряков, виолончелист Александр Князев, пианисты Элисо Вирсаладзе, Денис Мацуев, Николай Луганский и Вадим Руденко, актриса Светлана Крючкова, скрипач Сергей Догадин. Ярким событием цикла станет выступление Заслуженного коллектива России под управлением Юрия Темирканова.

Юбилею дирижера Малый зал также посвящает свой Абонемент №1 «Приношение Маэстро»: в его концертах на сцену выйдут артисты двух филармонических оркестров – Академического симфонического, с которым Юрий Темирканов начинал свой путь к вершинам музыкального Олимпа, и Заслуженного коллектива России, которым Маэстро руководит уже 30 лет.

Заметными событиями в афише Малого зала станут юбилейные вечера, посвященные 80-летию со дня рождения Валерия Гаврилина и 80-летию со дня рождения Бориса Тищенко; а также фестиваль современной музыки «Звуковые пути», который пройдет в этом сезоне в тридцатый раз. В его программе прозвучат премьеры сочинений как петербургских, так и зарубежных композиторов.

Среди музыкантов, которые выступят в течение сезона в Малом зале филармонии: скрипачи – Гидон Кремер, Максим Федотов, Илья Грингольц; пианисты – Алексей Любимов, Мирослав Култышев, Андрей Коробейников, Валерий Кулешов, Лукас Генюшас; виолончелисты – Борис Андрианов и Алексей Массарский; Струнный квартет им. Ойстраха и Ансамбль старинной музыки «Хортус музикус».

«Традиционно перед открытием сезона Малый зал предлагает слушателям выставки: в этом году публику ждет фотоэкспозиция Даниила Рабовского, он сам себя называет фотографом классической музыки, – отмечает Ирина Смукул, художественный руководитель Малого зала филармонии, – Выставка называется «В парадном и без», в ней собраны двойные портретные фотографии музыкантов: официальное фото, которое можно разместить на афише, и фото, скажем так, домашнее. Выставка очень интересная, она будет расширяться».

В новом сезоне Филармония продолжит развивать образовательное направление своей деятельности. К традиционным вступительным лекциям, которые известные музыковеды читают перед симфоническими концертами, добавятся новые проекты.

Начнет свою работу Музиторий Филармонии – новая филармоническая площадка, предназначенная для проведения актуальных образовательных событий, дискуссий и формирования собственного взгляда на окружающую культурную среду. «Музиторий – это слово, которое мы придумали сами. Это слово-эксперимент. В Музитории мы экспериментируем с форматами», – говорится в описании проекта. В новом сезоне проект представит слушателям три образовательных модуля. Первый – «Музыка +» – откроется 27 сентября лекцией Татьяны Черниговской «Музыка и мозг». В рамках этого цикла лекций специалисты и ученые расскажут о роли музыки в различных сферах человеческой жизни. Речь пойдет о социуме и гендере, архитектуре и точных науках, магии и деньгах. Информационную поддержку направлению оказывает интернет-газета «Бумага». Во второй модуль – «Музыка как язык эмоций» – войдут семь лекций-семинаров, в ходе которых музыковед Георгий Ковалевский раскроет секреты активного слушания академической музыки. Третий образовательный модуль существует в формате видео: краткие лекции молодых специалистов призваны говорить о музыке с самой широкой аудиторией на доступном и интересном языке.

Филармония продолжает взаимодействие со слушателями в социальных сетях, сохраняя в этой области положение одного из лидеров среди всех концертных организаций страны. Неотъемлемой и важной частью присутствия Филармонии в сети Интернет в этом сезоне останутся онлайн-трансляции концертов, которые проходят на официальной странице Филармонии в социальной сети «ВКонтакте» при поддержке ПАО «Ростелеком». В июне 2018-го года онлайн-трансляция концерта-закрытия сезона филармонии, в котором с Заслуженным коллективом России под управлением Юрия Темирканова выступила итальянская пианистка Беатриче Рана, собрала более 750 тысяч просмотров и стала, таким образом, самой массовой трансляцией классического концерта, осуществленной на платформе «ВКонтакте».



