ИА «Ореанда-Новости». Публикуем вашему вниманию репертуары и анонсы концертного зала Санкт-Петербургской консерватории на февраль 2019.

6 февраля, среда, 19:30

Мариинский Театр – 2, Зал Прокофьева

Санкт-Петербургская консерватория представляет

Концертный цикл «Путешествия с ансамблем»

Вивальди, Доницетти, Беллини, Верди, Форе, Пуччини, Дебюсси, Онеггер, Томази

Концертный цикл «Путешествия с ансамблем» в наступившем году продолжится программой «Ансамбли композиторов Франции и Италии». Будут представлены сочинения для духовых, струнных, вокальных и фортепианных ансамблевых составов. Все многообразие стилей и направлений двух крупнейших композиторских школ Европы представят учащиеся Средней специальной музыкальной школы, студенты, аспиранты, а также профессора Санкт-Петербургской консерватории.

Исполнители:

Анна Смирнова, сопрано

Партия фортепиано – ученик ССМШ

Никита Ковалев, класс И.В. Васильевой

Студенты Санкт-Петербургской консерватории,

Лауреаты международного конкурса

Трио

Елизавета Иванова, флейта

Алим Садыхов, гобой

Александр Цуркан, фагот

Класс преподавателя А.М. Кунявского

Георгий Огарков, скрипка

Алина Федосеева, фортепиано

Класс профессора Е.В. Семишиной

«Санкт-Петербургское фортепианное трио»

Олеся Морозова, фортепиано

Ян Томилов, скрипка

Роман Киселев, виолончель

Профессора Санкт-Петербургской консерватории

Елена Семишина, Сергей Урываев, фортепиано

Лауреат международных конкурсов

Хольц-квинтет "Natus Vincere"

Варвара Воробьева, флейта

Алексей Головин, гобой

Савелий Тервинский, кларнет

Андрей Кунявский, фагот

Илья Горячев, валторна





11 февраля, понедельник, 19 часов

Концертный зал Санкт-Петербургской консерватории

Аудитория № 342, улица Глинки, дом 2

Вечер камерной музыки

Шопен, Шуман, Брух, Дворжак, Элгар, Пуччини, Дебюсси, Пуленк, Даргомыжский, Чайковский, Рахманинов

11 февраля состоится отчетный концерт учащихся ССМШ по классам камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства. Популярные мелодии для струнных и фортепиано Шопена, Бруха, Чайковского, Рахманинова и других композиторов будут исполнены юными талантливыми музыкантами на сцене Концертного зала Консерватории.

Исполнители:

Евгения Садовникова, Богдан Богомаз, Руфь Тен, Тамара Родионов, Алиса Пастухова, Александра Карзова, Елизавета Глазунова, скрипка

Алина Брикова, Матвей Сахаров, альт

Максим Акчурин, Михаил Гранов, Дмитрий Лебедев, виолончель

Лидия Ефимович, Владимир Рыбаков, Александра Дедик,

Роман Овчинников, Диана Амирова, Наталья Лисанова,

Тимофей Калмыков, Елизавета Марченко, Абисал Гергиев,

Мария Багина, Илья Федосеев, Софья Газиева, фортепиано





13 февраля, среда, 19 часов

Мариинский театр - 2, Зал Прокофьева

«Санкт-Петербургская консерватория представляет»

Концертный цикл «Образы русского фольклора»

«Музыка композиторов XX-XXI для русских народных инструментов»

Звучание русских народных инструментов всегда остается востребованным и вызывает неизменный интерес публики: многие композиторы пишут для ансамблей, раскрывая их безграничные выразительные и технические возможности. Программа февральского концерта цикла «Образы русского фольклора» посвящена современным сочинениям для балалайки, домры, гуслей, гитары, аккордеона.

Исполнители:

Студенты Санкт-Петербургской консерватории

Лауреаты всероссийских и международных конкурсов

Сергей Крюков, балалайка

Юлия Ковалева, балалайка

Андрей Демьяненко, домра

Мария Подосенова, домра

Анастасия Скокова, домра

Любовь Старцева, гусли

Михаил Кашеутов, Дмитрий Макареев, гитара

Иван Кишкин, аккордеон

Партия фортепиано

Лауреаты международных конкурсов

Светлана Коннова, Анна Курганова,

Марина Климова, Елена Гурина





15 февраля, пятница, 19 часов

Концертный зал Санкт-Петербургской консерватории

Аудитория № 342, улица Глинки, дом 2

«Содружество Муз»

Году Театра в России посвящается

Кафедра режиссуры музыкального театра представляет интереснейший музыкально-театральный вечер. Вы сможете не просто услышать сочинения разных жанров, в числе которых фрагменты опер Прокофьева, Слонимского, Нестеровой, Мажары, Танонова и их воспитанников, но и увидеть их театрализованное воплощение в постановках студентов-режиссёров и хореографов.

Исполнители:

Студенты классов

Народного артиста России, профессора Станислава Гаудасинского

Заслуженного деятеля искусств России, профессора Александра Полубенцева

Заслуженного деятеля искусств России, профессора Ирины Таймановой

Заслуженной артистки России, доцента Ольги Мухортовой

Народного артиста России, доцента Юрия Лаптева

Старшего преподавателя Вадима Милкова

Студенты-вокалисты классов

Народной артистки СССР, профессора Ирины Богачевой

Народной артистки России, профессора Ольги Кондиной

Народного артиста России, доцента Владимира Ванеева

Комментарии и общий сценарий проекта Ирины Таймановой





17 февраля, воскресенье, 15.00

Концертный зал Санкт-Петербургской консерватории

Аудитория № 342, улица Глинки, дом 2

Концертный абонемент для семейного слушания

«Музыкальный Петербург:

истории прошлого и настоящего»

Встреча третья «Площадь искусств»

«Великие дела сей помнит град, великими людьми ему гордиться»

Берлиоз, Лист, Сарасате, Прокофьев

Площадь искусств — сердце музыкального Петербурга. В центре внимания третьей встречи абонемента для семейного слушания — сочинения композиторов, так или иначе связанных с этим магическим местом. Героями концертной программы станут музыканты, оставившие глубокий след в истории города, те, кто жил поблизости или останавливался на время, кто выступал в зале Дворянского собрания (Филармонии) , ставил свои оперы и балеты или дирижировал спектаклями Михайловского театра.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Учащиеся Средней специальной музыкальной школы

Студенты Санкт-Петербургской консерватории,

Ученики ДШИ и ДМШ Санкт-Петербурга





18 февраля, понедельник, 19.00

Концертный зал Санкт-Петербургской консерватории

Аудитория № 342, улица Глинки, дом 2

«Традиции камерного исполнительства Санкт-Петербургской консерватории»

Вечер фортепианных ансамблей «Отголоски музыки» пройдёт в Концертном зале Консерватории. Фортепианные ансамбли в три, четыре, шесть и восемь рук Рахманинова, Глазунова, Дэвидсона и Неволовича будут исполнены двумя фортепианными дуэтами преподавателей и выпускников Консерватории.

Исполнители:

Фортепианные дуэты

Татьяна Борисова – Ирина Портная

Spectrum-duo

Надежда Ганенко – Марина Климова

20 февраля, среда, 19.00

Концертный зал Санкт-Петербургской консерватории

Аудитория № 342, улица Глинки, дом 2

«Санкт-Петербургская консерватория –

школа высшего исполнительского мастерства»

Яркая и разнообразная программа будет представлена в Концертном зале Консерватории в рамках цикла «Санкт-Петербургская консерватория – школа высшего исполнительского мастерства». Вокальные сочинения русских и зарубежных композиторов прозвучат в концерте класса народной артистки РФ, профессора Евгении Гороховской.

Исполнители:

Дарья Шилова, сопрано

Анастасия Чудопалова, сопрано

Александра Замула, сопрано

Чжан Яньнань, сопрано

Александра Бандуренко, сопрано

Дарья Белоусова, меццо-сопрано

Юлия Колиева, меццо-сопрано

Полина Новикова, меццо-сопрано

Партия фортепиано – доцент Яна Гранквист





20 февраля, среда, 19.00

Санкт-Петербургская государственная консерватория

имени Н.А. Римского-Корсакова

Союз композиторов Cанкт-Петербурга

(Улица Большая Морская, дом 45)

«Петербургская композиторская школа»

Сезон четвертый. Встреча вторая

Идею неразрывной связи разных поколений композиторов продолжит вторая встреча цикла «Петербургская композиторская школа». По традиции, прозвучат известные опусы петербургских классиков ХХ века, а также вокальные и инструментальные премьеры студентов Санкт-Петербургской консерватории.

В программе:

Дмитрий Шостакович (1906-1975)

Вадим Салманов (1912-1978),

Александр Мнацаканян (1936-2013),

Дмитрий Елисейкин, класс доцента Николая Мажары

Александр Петров класс доцента Светланы Нестеровой

Анастасия Богомаз, класс профессора Григория Корчмара

Илья Партас, класс профессора Сергея Слонимского

Ригель Винская, класс заведующего кафедрой Антона Танонова

Исполнители:

Анастасия Полякова, сопрано и Илья Партас, фортепиано

Лариса Поминова, меццо-сопрано и Семен Заборин, фортепиано

Татьяна Резетдинова, флейта и Николай Мажара, фортепиано

Илья Круглик, ксилофон и Светлана Нестерова, фортепиано

Александр Медведев, труба, Иван Парамонов, тромбон

и Александр Петров, фортепиано

Вступительное слово — Александр Петров





21 февраля, четверг, 16.00

Санкт-Петербургская государственная консерватория

имени Н.А. Римского-Корсакова

Steinway piano gallery St. Petersburg

улица Восстания дом 42, литера А

Фортепианный класс-концерт

Заслуженный артист России, профессор

Владимир Поляков и студенты его класса

Проект «Фортепианный класс-концерт» Санкт-Петербургской консерватории и Steinway Piano Gallery St. Petersburg вновь дает возможность получить бесценный опыт общения с блестящими представителями петербургской фортепианной школы. На этот раз мастер-класс проведет заслуженный артист России, профессор Владимир Поляков. Вечер завершит ставший уже традиционным концерт студентов класса приглашенного профессора.





25 февраля, пятница, 19.00

Концертный зал Санкт-Петербургской консерватории

Аудитория № 342, улица Глинки, дом 2

«Санкт-Петербургская консерватория – школа высшего исполнительского мастерства»

Заслуженный артист России, профессор Сергей Урываев, а также студенты, аспиранты и выпускники его класса представят программу, посвященную музыке для фортепиано и камерных ансамблей. Сочинения Бетховена, Франка, Мийо прозвучат в исполнении лауреатов международных конкурсов в рамках цикла «Санкт-Петербургская консерватория – школа высшего исполнительского мастерства».

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Ольга Абакумова, скрипка

Евдокия Иванова, кларнет

Елена Тугова, фортепиано



