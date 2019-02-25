1 марта 2019, пятница, 19:00

Концертный зал Санкт-Петербургской консерватории, аудитория № 342

Традиции камерного исполнительства Санкт-Петербургской консерватории «Многоликая гитара» - Бах, Кост, Хименес, Турина, Пьяццолла, Брауэр, Беллафронте.



В концертной программе, посвященной одному из самых популярных музыкальных инструментов, будут представлены разнообразные сочинения композиторов XVIII – XX веков, написанные для гитары соло и ансамблей с ее участием. В исполнении студентов Консерватории прозвучат шедевры классической музыки, характерные композиции испанских авторов и признанные хиты латиноамериканских композиторов.

Исполнители:

Лауреаты всероссийских и международных конкурсов

Михаил Кашеутов, гитара

Дмитрий Макареев, гитара

Александра Дьячкова, сопрано

Анна Комарова, флейта

Илья Измайлов, виолончель

Евгения Петрова, домра

Елизавета Украинская, фортепиано

Ведущая концерта – кандидат искусствоведения Лариса Попкова

4 марта 2019, понедельник, 19:00

Концертный зал Санкт-Петербургской консерватории, аудитория № 342

Традиции камерного исполнительства Санкт-Петербургской консерватории к 90-летию кафедры камерного ансамбля. Вечер камерной музыки - Гайдн, Гуммель, Брамс, Донаньи.



Изысканная и разноплановая программа, приуроченная к 90-летию кафедры камерного ансамбля, прозвучит в исполнении профессора Ивана Михайлова, студентов его класса камерного ансамбля, а также студентов оркестрового факультета Санкт-Петербургской консерватории. Успешно продолжая славные традиции камерного исполнительства Консерватории, Иван Михайлов передает секреты мастерства молодому поколению.



Исполнители:

Профессор Иван Михайлов, фортепиано

Лауреаты международных конкурсов

Елизавета Иванова, флейта

Диана Даниелян, гобой

Георгий Прибылов, валторна

Юрий Шундяк, скрипка

Надежда Савина, альт

Дмитрий Михайлов, виолончель

Александр Минеев, контрабас

6 марта 2019, среда, 19:30

Мариинский Театр - 2, Зал Прокофьева

Санкт-Петербургская консерватория представляет:

Концертный цикл «Путешествия с ансамблем»

Ансамбли композиторов Австрии, Германии, Норвегии, Финляндии - Моцарт, Бетховен, Шуман, Брамс, Целлер, Григ, Сибелиус.



Для весеннего концерта цикла «Путешествия с ансамблем» музыканты выбрали новые интересные направления. Лучшие образцы музыкального искусства композиторов Австрии, Германии, Норвегии и Финляндии прозвучат в исполнении разнообразных по составу инструментов камерных коллективов. В составе ансамблей выступят учащиеся Средней специальной музыкальной школы, студенты, аспиранты, а также профессора Санкт-Петербургской консерватории.



Исполнители:

Учащиеся ССМШ

Лауреаты Международного конкурса имени Марии Юдиной

Лидия Ефимович и Владимир Рыбаков, фортепиано

(класс Юлии Юрченко)

Студенты Санкт-Петербургской консерватории

Александра Славгородская, скрипка

Ольга Серкова, альт

Римма Качалова, фортепиано

(класс доцента Евгения Изотова)

Пак Се Хе, виолончель и Клон Хе Чжин, фортепиано

(класс профессора Сергея Урываева)

Маргарита Попова, флейта

Даниил Мушкатин, кларнет

Александр Цуркан, фагот

(класс преподавателя Андрея Кунявского)

Аспиранты Санкт-Петербургской консерватории

Ольга Абакумова, скрипка

Елена Тугова, фортепиано

(класс профессора Сергея Урываева)

Артист Мариинского театра

Иван Столбов, кларнет

Старший преподаватель Наталья Фролова, фортепиано

Лауреат международных конкурсов

Наталия Михалева, сопрано

Профессор Ирина Васильева, фортепиано

11 марта 2019, понедельник, 19:00

Концертный зал

Санкт-Петербургской консерватории, аудитория № 342

Санкт-Петербургская консерватория: имена и памятные даты

К 90-летию со дня рождения народного артиста РСФСР, профессора

Виталия Буяновского (1928-1993)

Аттерберг, Буяновский, Русаков, Тернер



Виталий Буяновский – легенда отечественной валторновой школы, один из самых ярких музыкантов Ленинграда-Петербурга. Сольную концертную деятельность он совмещал с исполнением ведущих валторновых партий в составе ЗКР Академического симфонического оркестра Филармонии, а также принимал участие в многочисленных ансамблях, для которых нередко сам писал музыку. Особое отношение к камерному музицированию найдет отражение в программе вечера, посвященного светлой памяти Виталия Буяновского.



Исполнители:

Брасс-квинтет Заслуженного коллектива России

академического симфонического оркестра

Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича

Богдан Дехтярук, труба

Вячеслав Дмитров, труба

Олег Егоров, валторна

Дмитрий Андреев, тромбон

Дмитрий Карахтанов, туба

Группа валторн Заслуженного коллектива России

академического симфонического оркестра

Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича

Заслуженный артист России Игорь Карзов

Станислав Авик

Лауреат международного конкурса Олег Скроцкий

Анатолий Суржок

Николай Дубровин

Кирилл Мирон

Олег Егоров

Солисты Мариинского театра

Алексей Позин, валторна

Алексей Цес, гобой

Солисты Михайловского театра

Вячеслав Лебедев, валторна

Александр Петров, валторна

Вступительное слово – заслуженная артистка России

Доцент кафедры общего курса и методики преподавания фортепиано

Наталья Говорова

13 марта 2019, среда, 19:00

Мариинский Театр - 2, Зал Прокофьева

Санкт-Петербургская консерватория представляет:

Концертный цикл «Образы русского фольклора»

«От дуэта до септета»

Ансамбли русских народных инструментов

Сен-Санс, Дебюсси, Джойс, Пьяццолла, Руджери,

Мусоргский, Рахманинов, Стравинский, Щедрин, Десятников



Репертуар народных инструментов воистину безграничен! Каждый исполнитель стремится создать свою уникальную, «фирменную» программу и поэтому обращается к творчеству композиторов самых разных стилей и эпох. Виртуозные транскрипции для ансамблевых составов народных инструментов в очередной раз поразят публику концерта «Образы русского фольклора».



Исполнители:

Студенты Санкт-Петербургской консерватории

Лауреаты всероссийских и международных конкурсов

Дуэт аккордеонистов

Дарья Устименко – Юрий Уваров

Дуэт аккордеонистов

Евгения Чиркова – Артем Малхасьян

Трио - Иван Кишкин, аккордеон, Любовь Старцева, гусли, Артур Саядян, баян

Трио баянов «Шарм»: Владимир Ступников, Артур Адршин, Аркадий Шкворов

Септет -Артем Третьяков, баян, Андрей Демьяненко, балалайка-контрабас

Мария Глузд, домра-альт, Наталья Вячеславова, балалайка

Сергей Крюков, балалайка, Мария Подосенова, домра, Артем Малхасьян, ударные

Секстет



Лариса Минякова, домра, Алексей Виноградов, баян

Антонина Селиванова, домра-альт, Михаил Романчев, балалайка

Анастасия Лузина, гитара, Денис Якушев, балалайка-контрабас

Секстет

Татьяна Серова, домра, Дмитрий Глущенко, балалайка

Вероника Четвертакова, домра-альт, Юлия Культина, аккордеон

Татьяна Прокопенко, домра-бас, Андрей Демьяненко, балалайка-контрабас

15 марта 2019, пятница, 19:00

Концертный зал

Санкт-Петербургской консерватории, аудитория № 342

Санкт-Петербургская консерватория: имена и памятные даты

К 100-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств РФ

Галины Уствольской (1919-2006)



В концертной программе прозвучат камерные сочинения одного из крупнейших петербургских композиторов ХХ века – Галины Уствольской. Независимая в суждениях и сосредоточенная исключительно на внутренних поисках, она создавала удивительные по своей глубине и философской мысли сочинения. Композитор Борис Тищенко, один из учеников Уствольской, сравнивал ее музыку с «узостью лазерного луча, прошивающего металл».



Исполнители:

Заслуженный артист России, профессор Олег МАЛОВ, фортепиано

Лауреаты международных конкурсов

Мария ШАЛГИНА, скрипка

Юлия СТАШКОВА, фортепиано

17 марта 2019, воскресенье, 15:00

Концертный зал

Санкт-Петербургской консерватории, аудитория № 342

Концертный абонемент для семейного слушания

Музыкальный Петербург: истории прошлого и настоящего

Встреча четвертая «Санкт-Петербургу посвящается»

Верди, Штраус, Глиэр, Гаврилин



С известной пушкинской фразой «Люблю тебя, Петра творенье» могли бы согласиться многие творческие личности: музыканты, поэты, художники… Многие из них оставили в Северной столице частицу своей души, посвятив великому городу свои талантливые произведения. С ними, а также с событиями жизни тех композиторов, чья судьба навсегда соединилась с историей Петербурга, будет знакомиться публика абонементного цикла.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Учащиеся Средней специальной музыкальной школы и студенты Консерватории, ДМШ и ДШИ Санкт-Петербурга

Автор и ведущая концертного цикла – Анастасия Александрова

17 марта 2019, воскресенье, 19:00

Концертный зал

Санкт-Петербургской консерватории, аудитория № 342

Санкт-Петербургская консерватория – школа высшего исполнительского мастерства

Вечер вокальной музыки

Профессор Виктория Евтодьева и студенты класса

Брамс, Шоссон, Варламов, Даргомыжский, Чайковский, Рахманинов, Свиридов



«Пение свойственно любящему» – писал Блаженный Августин, и, наверное, был прав, поскольку вокальное исполнительство подразумевает органичное соединение духовного начала и технических возможностей музыканта, а камерная музыка – искренность интонации и тончайшие нюансы. В концертной программе прозвучат жемчужины камерно-вокального репертуара отечественных и зарубежных композиторов.

Исполнители:

Мария Вахрушева, сопрано

Дарья Прокудина, сопрано

Мария Камолова, сопрано

Елизавета Менчук, сопрано

Мария Шуляковская, сопрано

Александра Дунаева, сопрано

Полина Новикова, меццо-сопрано

Илья Лавринов, тенор

Андрей Щербак, баритон

Владимир Фомченко, баритон

Партия фортепиано – дипломанты международных конкурсов:

Ирина Григорьева, Радмила Мелекаева

18 марта 2019, понедельник, 19:00

Концертный зал

Санкт-Петербургской консерватории, аудитория № 342

Санкт-Петербургская консерватория – школа высшего исполнительского мастерства

Заслуженный артист России, профессор Иосиф Левинзон

К 85-летию со дня рождения

Вечер квартетов

Сочинения русских, зарубежных и советских композиторов-классиков



На протяжении многих лет один из старейших профессоров Консерватории Иосиф Левинзон прививает навыки высокого мастерства игры в квартете молодым музыкантам. В концерте, посвященном дню рождения Учителя, его студенты и выпускники исполнят лучшие образцы музыки, созданной для струнного квартета на протяжении нескольких столетий, и подарят своему наставнику и публике незабываемые впечатления.



Исполнители:

Студенты класса профессора Иосифа Левинзона

Квартет имени Танеева

Илья Козлов, скрипка

Дмитрий Корявко, скрипка

Денис Гончар, альт

Дмитрий Хрычев, виолончель

Вступительное слово – профессор Иосиф Левинзон

20 марта 2019, среда, 19:00

Союз композиторов Санкт-Петербурга

«Петербургская композиторская школа»

Сезон четвертый. Встреча третья



В концертной программе прозвучат сочинения мэтров петербургской композиторской школы ХХ века Виктора Волошинова и Бориса Тищенко, а также сочинения молодых талантливых авторов – студентов Санкт-Петербургской консерватории. Концерт-диалог позволит внимательнее проследить черты преемственности и услышать новые интонации, которые, возможно, и определят будущее направление петербургской школы композиции.



Исполнители:

Михаил Крутик, флейта

Елена Юнович, фортепиано

Кристина Бибикова, фортепиано

21 марта, четверг, 16:00

Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова

«Фортепианный класс-концерт»



Известный петербургский исполнитель – заслуженный артист России, профессор Санкт-Петербургской консерватории Леонид Зайчик поделится секретами профессионального мастерства с учащимися ДМШ и ДШИ города, а студенты его класса исполнят концертную программу, включающую известные опусы фортепианного репертуара.



22 марта 2019, пятница, 19:00

Концертный зал

Санкт-Петербургской консерватории, аудитория № 342

Санкт-Петербургская консерватория: имена и памятные даты

Вечер камерной музыки

К 175-летию со дня рождения

Николая Римского-Корсакова (1844-1908)



Концертная программа, посвященная 175-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова, объединит камерно-инструментальные и вокальные сочинения патрона Санкт-Петербургской консерватории. Дань уважения композитору принесут профессора, выпускники, аспиранты и студенты Alma mater, которые исполнят немеркнущие творения Мастера.



24 марта 2019, воскресенье, 19:00

Концертный зал Санкт-Петербургской консерватории, аудитория № 342

К 215-летию со дня рождения Михаила Глинки (1804 – 1857) «Музыка – душа моя»



Высказывание «Музыка – душа моя» принадлежит основоположнику русской композиторской школы Михаилу Ивановичу Глинке и, пожалуй, является точной характеристикой личности, чья жизнь и творчество стали высоким служением Музыке.



В концертной программе прозвучат: Большой секстет для фортепиано и струнного квинтета, вокальный цикл «Прощание с Петербургом» на стихи Нестора Кукольника, а также два фортепианных ноктюрна в переложении для арфы.



Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Полина Кохнович, сопрано

Солистка Государственного камерного музыкального театра

«Санктъ-Петербургъ опера»

Лариса Поминова, меццо-сопрано

Николай Землянских, баритон

Дарья Балакирева, арфа

Секстет

Лауреаты международных конкурсов:

Преподаватель кафедры камерного ансамбля

Татьяна Брижанева, фортепиано

Анита Ожешковская, скрипка

Елена Козлова, скрипка

Надежда Савина, альт

Илья Измайлов, виолончель

Александр Минеев, контрабас

Партия фортепиано:

Лауреаты международных конкурсов

Преподаватель кафедры концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской консерватории

Семен Заборин

Алла Белова

Наталия Полищук

25 марта 2019, понедельник, 19:00

Концертный зал Санкт-Петербургской консерватории, аудитория № 342

«Юные музыканты на консерваторской сцене»



Начинающие композиторы под руководством известного петербургского композитора, профессора Консерватории Игоря Рогалева поделятся своим творчеством с публикой, интересующейся современной отечественной музыкой. Познакомиться с истоками композиторской деятельности и креативными идеями юных авторов – редкая возможность, которую не стоит упускать.



Исполнители:

Учащиеся Средней специальной музыкальной школы Санкт-Петербургской консерватории

Центральной музыкальной школы при Московской консерватории

Хорового училища имени М.И. Глинки

Музыкального колледжа города Лахти, Финляндия



30 марта 21019, суббота, 19:00

Концертный зал Мариинского театра, фестиваль «Римский-Корсаков – 175»



30 марта на сцене Концертного зала Мариинского театра Санкт-Петербургская консерватория представит программу, посвященную 175-летию со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова. Жизнь и творчество этого великого русского композитора неразрывно связаны со старейшим музыкальным вузом России, носящим его имя. Прозвучат фрагменты из любимых публикой опер и симфонические хиты композитора: Шехеразада и Испанское каприччио. Исполнители – Симфонический оркестр Консерватории под управлением ректора, заслуженного артиста России Алексея Васильева. В этот вечер на сцену также выйдут звезда мировой оперной сцены Олеся Петрова, солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Юлия Сулейманова и солист Мариинского театра Владимир Феляуэр.



Исполнители:

Симфонический оркестр Санкт-Петербургской консерватории

Дирижер – заслуженный артист России Алексей Васильев

Лауреаты международных конкурсов Юлия Сулейманова, сопрано

Олеся Петрова, меццо-сопрано

Солист Мариинского театра

Владимир Феляуэр, бас

31 марта 2019, воскресенье, 19:00

Концертный зал Санкт-Петербургской консерватории, аудитория № 342

Студенческие концертные проекты: «Палитра ударных инструментов» - Бертон, Лопес, Картер, Кейдж, Верле, Саммут, Форд, Маркович, Новотны, Живкович



Воскресный весенний вечер в особые тона окрасит многообразная звуковая палитра ударных инструментов. Эффектная и насыщенная концертная программа, азарт и драйв исполнителей, студентов классов заслуженного артиста России, профессора Александра Михайлова и доцента Валерия Знаменского, гарантирует яркие впечатления и прекрасное настроение публике концерта.



Исполнители:

Студенты классов заслуженного артиста России, профессора Александра Михайлова

и доцента Валерия Знаменского

Григорий Осипов

Борис Никонов

Семен Федотов

Аппа Раджабов

Антон Регонен

Тихон Антонов

Антон Мартьянов

Михаил Емельянов