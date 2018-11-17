ИА «Ореанда-Новости» Новые серии о нежных чувствах почтальона Печкина с няней сестры дяди Фёдора - Веры Павловны - выйдут в 2019 году.

О введении нового персонажа в всеми любимый и знакомый мультсериал "Возвращение в Простоквашино" рассказал Борис Машковцев, директор киностудии "Союзмультфильм", на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.

Создатели новых серий мультика пока что не строят догадок о том, как общественность отреагирует на нововведения в привычную историю о мальчике, сбежавшем из дома в деревню с котом.

Нельзя пройти мимо того, что к уже вышедшим сериям поколение молодых и средневозрастных родителей относятся по большей мере скептически. Уже после первых серий все социальные сети пестрили разнообразными идиомами и картинками, наполненными весьма негативным содержанием.

Перезапуск истории "Трое из Простоквашино" произошёл в этом году и практически сразу вызвал волну горячих обсуждений, которые обычно не свойствены жанру мультфильмов как таковых. Всего "Союзмультфильм" планирует выпустить примерно 30 серий, часть из который обещана к 2019 году.

Идеи мультфильма родились у Эдуарда Успенского ещё в молодости, когда он работал библиотекарем. Тогда молодой автор ощутил серьёзную нехватку произведений для детей, лёгких и понятных, но при этом с заложенным глубоким смыслом. Тогда Успенский и начал придумывать приключения Дяди Фёдора, кота Матроскина и пса Шарика. Правда, сначала Дядя Фёдор был взрослым лесником, но потом Борис Заходер переубедил Эдуарда Успенского, и тот заменил взрослого дядю на мальчика.

Книга вышла в свет в 1973 году, а первая малоизвестная экранизация - в 1974. В 1977 году Эдуард Успенский переписывает сценарий, и в свет выходит та вариация мультфильма, которую мы все знаем. Конечно, не обошлось без проблем. Не всем мастерам озвучки с лёгкостью дались их роли. Например, Ерыкалов долго не мог вжиться в образ Галчонка, пока его пытались «оживить» практически все, кто заходил в студию. А сам Дядя Фёдор пережил аж три перевоплощения за период выхода мультфильма на экраны, при этом его образ раз за разом менялся всё больше и больше.