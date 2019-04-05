ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники правоохранительных органов Саранска нашли хулигана, который сфотографировался с приспущенными брюками в Музее боевой славы. Об этом пишет РИА новости со ссылкой на пресс-службу МВД Мордовии.

Ранее в Сети был опубликован снимок, на котором два подростка позируют на танке - один из них сфотографировался со спущенными штанами, другой показывает в камеру неприличный жест. Жители города возмутились поступком подростков, который оскверняет память защитников родины.

Как сообщили в МВД, одним из хулиганов оказался 15-летний учащийся колледжа в Мордовии.

В полицию для беседы пригласили отца мальчика, которого также крайне возмутил поступок сына. Сам подросток раскаялся в содеянном, он заявил, что снимок является «неудачной шуткой».

По факту происшествия была начата проверка, по итогам которой будет вынесено процессуальное решение.