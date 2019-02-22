2 марта в Большом зале Петербургской филармонии Камерный оркестр «Дивертисмент» впервые исполнит программу «Чёрное, белое и между», в которую вошли сочинения, созданные главным образом за последние 30 лет. Они написаны для очень разных целей и очень разными, говорящими на разных музыкальных языках композиторами, в числе которых – Арво Пярт, Владимир Мартынов, Павел Карманов, Бернард Херманн, Дирк Броссе. Однако все эти пьесы объединяет то, что каждая из них под разным углом преломляет идею цвета. Солистами в программе выступят скрипачи – художественный руководитель коллектива Илья Иофф и Лидия Коваленко.

«Все сочинения, которые мы включили в программу, невероятно сильны акустически: будь то яростная, но, тем не менее, написанная для исполнения с сурдинами партитура саундтрека «Психо», психоделические псевдобарочные колокольчики Пярта или голливудское звучание музыки Броссе, – рассказывает Илья Иофф, – В нашем городе эти сочинения “живьём” звучат в лучшем случае крайне редко, и всегда — только в исполнении “Дивертисмента”. Эта программа собрала вместе акустические шедевры, которые необходимо слушать без посредничества наушников и динамиков, устанавливая личную прямую связь со звуком и принимая месседж автора в чистом беспримесном виде».

На фоне строгой монохромности программы выделяется пьеса Павла Карманова “Green DNK” (2000), название которой наряду с намёком на, очевидно, вечную молодость при углублении в историю создания обнаруживает ещё один смысл: музыка была написана для ансамбля Opus Posth и его руководителя Татьяны Гринденко, звучание её фамилии и определило название партитуры. Зелёный – это средняя часть спектра, в каком-то смысле – равноудалённая как от чёрного, так и от белого, то самое заявленное в названии концерта «между».

В «чёрно-белую» же часть программы вошли сюита из музыки Бернарда Херманна к «Психо» Альфреда Хичкока (1960): культовая лента, сознательно снятая на чёрно-белой пленке в эпоху, когда зрители ждали цвета, по идее музыканта, должна была быть дополнена «чёрно-белой партитурой» – в итоге он задал планку, на которую до сих пор ориентируются кинокомпозиторы, а сама музыка стала едва ли не самой узнаваемой в истории мирового кинематографа. «Чёрное, белое и между» (1998) – пьеса, созданная Дирком Броссе по заказу Фонда по борьбе с раком для танцевального перформанса, героинями которого стали женщины, пережившие заболевание. Бельгийский критик Венсан Горис писал: «Предмет пьесы – это истина, или точнее: истина, которой не существует. Мир бесконечно меняется – и это касается, как мыслей, так и материи. Сегодняшняя истина может завтра оказаться ошибочной и наоборот. Нет ни белого, ни чёрного, но скорее что-то лежащее между».

Монохромность «Хорошо темперированной красоты» (2000) Владимира Мартынова, созданной как подношение Баху – в следовании по всем мажорным тональностям равномерно темперированного строя – построенным как от белых, так и от чёрных клавиш.

Tabula rasa (1977) – сочинение, созданное Арво Пяртом после восьмилетнего творческого молчания и одно из самых ранних, использующих разработанную композитором технику tintinnabuli. Именно это произведение, название которого можно перевести как «чистый лист», стало одним из первых сочинений Пярта, завоевавших известность за пределами СССР.