ИА «Ореанда-Новости». Юлия Савичева оценила участие группы Little Big в Евровидении.

По мнению российской певицы Юлии Савичевой, Россия сделала удачный выбор представителя страны на музыкальном конкурсе Евровидение, который состоится в Роттердаме в этом году. Она заявила, что группа покажет «классное шоу» в своём Twitter.

Певица рассказала, что сама не слушает подобную музыку, однако Little Big покорила её юмором и харизмой. Она добавила, что группа «встряхнёт Евровидение по полной».

Ранее стало известно, что группа Little Big была выбрана в качестве представителей России на «Евровидении-2020». Конкурс пройдёт в Нидерландах с 12 по 16 мая.