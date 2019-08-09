ИА «Ореанда-Новости» Представители руководства Сбербанка и «Союзмультфильма» обратились в правительство России с просьбой поддержать сделку по покупке банком 80 % студии.

«Союзмультфильм» и Сбербанк обратились в правительство с просьбой поддержать покупку Сбербанком 80 % ООО «Союзмультфильм» у одноименного ФГУПа. В начале июля первый вице-премьер Антон Силуанов написал председателю правительства, что считает целесообразным поддержать эту идею, но с условием, что у государства сохранится доля в 25 % + 1 акция «Союзмультфильма»… Дмитрий Медведев одобрил сделку», – сказано в публикации Forbes.

Пресс-служба Сбербанка подтвердила сведения о планах по приобретению студии, обратив внимание на то, что окончательный план действий будет сформирован после разработки стратегии, которой займутся специалисты консалтинговой компании Roland Berger. Они подготовят план преобразования «Союзмультфильма» из студии в продюсерский центр разработки и производства детского и семейного контента банка.