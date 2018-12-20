ИА "Ореанда-Новости". Оператор программы «Спасибо от Сбербанка» совместно со студией виртуальной реальности Impulse Machine объявили начале запуска первой в России сети VR-кинотеатров. Сеть получит название ImpulseVR, сообщает пресс-служба «Сбербанка».

Первые шесть кинотеатров с 72 персональными залами откроются в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах страны уже в декабре и начале января 2019 года. Инвесторы планируют, что ImpulseVR станет самой крупной сетью VR-кинотеатров на отечественном рынке и в СНГ. В каждом кинотеатре будет от 9 до 20 индивидуальных залов, где разместятся вращающиеся кресла, современные VR-шлемы с наушниками и компьютерами.

Первый кинотеатр сети уже открылся в Москве в Центре современного искусства «МАРС». В настоящее время идёт согласование открытия VR-кинотеатров в торговых центрах «Мега».

Сегодня в России уже работает ряд VR-кинотеатров, не объединенных в общую сеть.

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