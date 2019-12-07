ИА «Ореанда-Новости». Мультфильм «Холодное сердце 2» собрал в российском прокате более миллиарда рублей.

Анимационный фильм «Холодное сердце 2» стал доступен для просмотра в кинотеатрах России 28 ноября. Только в день премьеры лента собрала более 80 миллионов рублей. На данный момент информация из Единой автоматизированной информационной системы сведений говорит о том, что сборы перевалили за отметку в миллиард рублей. Данные на своём сайте опубликовал Фонд Кино.

В первый уикенд проката «Холодному сердцу 2» удалось собрать 795 миллионов рублей. Всего же мультфильм находится в прокате десять дней.

Эта картина стала продолжением первой части истории об Эльзе, Анне, Кристофере и других героях. Создателем мультфильма выступает компания «the Walt Disney Pictures».