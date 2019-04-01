На наброске размером 33 на 45 сантиметров изображена святая Маргарита, убивающая дракона. Рубенс создал его в 1620 году.Отмечается, что этот эскиз был использован в качестве модели для одного из 39 больших полотен, которые были заказаны художнику для церкви иезуитов в Антверпене. До наших дней эти полотна не дожили – их уничтожил пожар в 1718 году.Сегодня сохранились 33 эскиза, ещё шесть, в том числе проданный, считались утерянными. Изначально лот стоит 200 тысяч евро, в процессе торгов цена дошла до 1,3 миллиона евро.