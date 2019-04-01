01.04.2019, 13:19
Считавшийся утерянным эскиз Рубенса продали за 1,3 миллиона евро во Франции
ИА «Ореанда-Новости». Эскиз художника Питера Пауля Рубенса считали утерянным в течение столетий, но недавно стало известно, что его продали на аукционе во Франции за 1,3 миллиона евро, пишут РИА Новости.
На наброске размером 33 на 45 сантиметров изображена святая Маргарита, убивающая дракона. Рубенс создал его в 1620 году.
Отмечается, что этот эскиз был использован в качестве модели для одного из 39 больших полотен, которые были заказаны художнику для церкви иезуитов в Антверпене. До наших дней эти полотна не дожили – их уничтожил пожар в 1718 году.
Сегодня сохранились 33 эскиза, ещё шесть, в том числе проданный, считались утерянными. Изначально лот стоит 200 тысяч евро, в процессе торгов цена дошла до 1,3 миллиона евро.
На наброске размером 33 на 45 сантиметров изображена святая Маргарита, убивающая дракона. Рубенс создал его в 1620 году.
Отмечается, что этот эскиз был использован в качестве модели для одного из 39 больших полотен, которые были заказаны художнику для церкви иезуитов в Антверпене. До наших дней эти полотна не дожили – их уничтожил пожар в 1718 году.
Сегодня сохранились 33 эскиза, ещё шесть, в том числе проданный, считались утерянными. Изначально лот стоит 200 тысяч евро, в процессе торгов цена дошла до 1,3 миллиона евро.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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