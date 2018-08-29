ИА «Ореанда-Новости». За свою карьеру он стал одним из самых титулованных музыкантов планеты: 15 премий «Грэмми», 25 раз занесён в Книгу рекордов Гиннесса, 1 миллиард проданных копий музыкальных записей – его заслуги можно перечислять долго. Но очевидно, что Майкл Джексон до сих пор пользуется былой славой и остаётся в рейтинге самых популярных артистов даже после своей смерти.

Альбом Джексона «Thriller» до сих пор входит в топ самых продаваемых альбомов всех времён – 30 миллионов копий.

В разных городах России и мира сегодня пройдут флешмобы в память о любом артисте. Так, в Санкт-Петербурге сегодня, 29 августа, в 19:30 на площади Ленина (у фонтанов) состоится танцевальная прогулка под хиты Короля. Идея организаторов – собрать людей, которые просто будут гулять и просто танцевать, как умеют, без каких-либо специальных требований, от сердца.

Танцы стали ещё одной визитной карточкой Майкла Джексона. Его лунная походка известна каждому. Впервые он продемонстрировал её во время исполнения песни «Billie Jean» в далёком 1983 году. С тех пор она стала ассоциацией, которая приходит в голову, когда мы слышим «Майкл Джексон».

Один из руководителец клуба фанатов Майкла Джексона United Fan Family Ольга Маранди поделилась, что сегодня в Москве на Новинском бульваре у стены Майкла Джексона соберутся его поклонники: обещают много песен, танцев и даже праздничный торт. Также состоится вечер в посольстве США, где выступит самый популярный двойник Джексона.

В России помнят и любят Короля поп-музыки, в фан-клуб Майкла Джексона входят порядка 102 тысяч человек из разных городов. Как отмечает Ольга Маранди, о биографии Майкла известно многое, написаны целые книги, но сейчас в сеть попадают неизданные записи, видео. «Например, записи с концертов, демо-записи от коллекционеров, не опубликованные ранее. За всем этим мы следим». Присоединиться к акциям, посвящённым Майклу Джексону, могут все желающие, ведь музыка этого певца объединяет не одно поколение!