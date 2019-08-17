Почтить память артиста решено было телевизионным сериалом под названием «Магомаев», съёмки которого закончились несколько дней назад.

Муслим Магомаев родился в 1942 году, в столице Азербайджанской ССР. После окончания музыкальной школы он поступает в Бакинскую консерваторию. Известность Магомаеву пришла в относительно молодом возрасте. В девятнадцать лет он становится лауреатом престижного музыкального фестиваля для молодых талантов. Конкурс проходил в столице Финляндии, где Магомаев исполнил такие композиции как «Бухенвальдский набат» и «Хотят ли русские войны?». Уже на следующий год после фестиваля он перебирается в Москву, а ещё через год его приглашают на стажировку в Италию – Магомаев попадает в миланский оперный театр «Ла Скала». Вторая половина 60-х годов прошлого века отмечена для артиста многочисленными концертами, гастролями и выступлениями. Это привело к тому, что в 1973 году Муслим Магомаев получает звание Народного артиста Советского Союза.

Практически ни один правительственный концерт не обходился без его участия. Он пробовал свои силы даже в озвучивании мультфильмов – в известном мультфильме «По следам бременских музыкантов» звучит его голос. В 1970-х годах Магомаев снимался во многих советских кинокартинах, как например, «Низами», «Поёт Муслим Магомаев», «Москва в нотах».

Магомаев оставил после себя огромное творческое наследие – за его плечами свыше сорока пяти музыкальных пластинок и пятнадцать компакт-дисков. Известность оперного исполнителя достигла и космического пространства – в его честь назвали одну из малых планет Солнечной системы.

Скончался Муслим Магомаев в возрасте шестидесяти шести лет, захоронение находится в городе Баку. В России и в Азербайджане в его честь регулярно проводятся различные концерты, конкурсы и фестивали.