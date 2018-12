Новая версия картины 1972 года содержит эксклюзивный бонусный материал, который станет настоящим подарком для всех поклонников The Beatles и ценителей классического рока.

«Джон Леннон и Йоко Оно: Imagine» — это захватывающий киноколлаж из цвета, звука, мечты и реальности. Приглашённые гости Джордж Харрисон, Фред Астер, Энди Уорхол, Дик Каветт, Джек Пэланс и Йонас Мекас стали важной частью авторского мира, столь фантазийного и разнообразного, как и сопровождающая видеоряд музыка.

Новаторская музыкальная картина выделяется из ряда подобных лент экстраординарным визуальным решением каждой песни, с большим вниманием и любовью следуя за Джоном и Йоко во время записи знаменитой композиции «Imagine» в Великобритании и Нью-Йорке.

Восстановленный покадрово фильм содержит также полностью отреставрированнуюзвуковую дорожку. Ремастерингом занимался инженер Пол Хикс, трехкратный обладатель премии «Грэмми». Картину украшают 15 минут эксклюзивных бонусных материалов, включая студийную съемку группы Джона Леннона при участии Джорджа Харрисона, Ники Хопкинса, Алана Уайта и Клауса Формана. Зрители увидят экстраординарное исполнение песен «How Do You Sleep?» и «Oh My Love».

Йоко Оно: «Люди, работавшие над «Imagine», были мировыми знаменитостями, и вхождение в их круг стало для меня удивительным и захватывающим путешествием. Помните, каждый из нас имеет силу изменить мир».

