



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Сегодня, 3 июля, во всей стране отмечается профессиональный праздник Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Впервые праздник был установлен ровно девять лет назад главой МВД РФ, который выпустил приказ № 502 «Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации». В этот день ежегодно особо отличившиеся сотрудники ГИБДД, а также бывшие работники, которые внесли значительный вклад в укрепление правового порядка, награждаются почётными грамотами и государственными премиями.

Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения отвечают за регулирование движения на дорогах и следят за порядком и соблюдением правил дорожного движения. Также ими проводятся многочисленные мероприятия, на которых обсуждается вопрос безопасности движения на дорогах. Кроме того, дорожная полиция стремится организовать широкую пропаганду законопослушных водителей и пешеходов через средства массовой информации, а также посредством проведения конференций, в которых принимают участия деятели науки, политики, культуры и другие.





Согласно статистике, за последние годы количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах нашей страны стало значительно меньше. Но, к сожалению, уровень аварийности всё ещё высок. С 2006 года Правительство РФ выпустило Федеральную целевую программу по обеспечению безопасности дорожного движения. Данное постановление было утверждение с целью сделать движение на российских дорогах более безопасным, тем самым сократив количество жертв в результате аварий.





Отметим, что желающие стать сотрудниками ГИБДД обязаны пройти срочную службу Вооруженных Силах, либо необходимо получить специальное образование в подразделениях МВД РФ.





Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована более 80 лет назад – в 1936 году – после того, как Совет народных комиссаров принял постановление о «Положение o Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД CCCP».