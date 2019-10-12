Ролан быков родился 12 октября 1929 года. С самого начала в его жизни происходили довольно запутанные события. Так, во всех официальных документах его дата рождения значится месяцем позже – сам он объясняет это разными версиями происходящего: от ошибки в паспортном столе до пьяного милиционера. Есть сведения, говорящие о том, что Быков родился в Москве, однако актёр настаивает на переезде его семьи из Киева в 1934 году. Известно, что своё необычное имя он получил в честь французского писатели Ромена Роллана, но родители перепутали имя и фамилию.

После войны Ролан Быков поступает в Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина на актёрское отделение. После окончания училища начал работать актёром и режиссёром Московского театра юного зрителя. Одновременно входил в труппу Московского драматического театра имени А.С. Пушкина. В начале 1960-х годов стал главным режиссёром Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, известного в настоящее время как «Балтийский дом». Ещё в 1959 году Ролан Быков дебютировал в кино, снявшись в фильме Алексея Баталова «Шинель». После съёмок этой киноленты Ролан Быков принимает решение оставить театральные подмостки и посвятить себя искусству кинематографа.

В течение последующих тридцати лет Ролан Быков сыграл свыше ста ролей. Наиболее характерно он проявил себя в комедийных ролях. Около десяти кинофильмов, в которых Быков проявил себя как режиссёр, вышли на советские экраны. Самым запоминающимся фильмом стала лента 1983 года под названием «Чучело». Картина имела успех и резонанс, она получила Государственную премию СССР. Последние годы Ролан Быков занимал пост академика Российской академии кинематографических искусств «Ника». Последней работой режиссёра стала картина «Портрет неизвестного солдата», закончить которую он так и не смог.

Ролан Быков скончался 6 октября 1998 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.