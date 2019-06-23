ИА «Ореанда-Новости» Шоумен поделился в своём аккаунте Instagram снимком, на котором он в медицинской одежде позирует на фоне дорогого автомобиля.

"А говорят, у нас врачам мало платят", — подписал фото Слепаков.

Подписчики резидента Comedy Club иронию не оценили и завалили комика возмущенными комментариями.

Один из пользователей заметил, что он сам является врачом и работает в трёх больницах, чтобы прокормить семью. Подписчик укорил звезду за то, что шутка вовсе не является смешной.

Реакция была единодушной, и Слепакову порекомендовали поискать другой повод для смеха.



