23.06.2019, 19:39
Семён Слепаков подвергся критике за шутку про зарплаты врачей
ИА «Ореанда-Новости» Шоумен поделился в своём аккаунте Instagram снимком, на котором он в медицинской одежде позирует на фоне дорогого автомобиля.
"А говорят, у нас врачам мало платят", — подписал фото Слепаков.
Подписчики резидента Comedy Club иронию не оценили и завалили комика возмущенными комментариями.
Один из пользователей заметил, что он сам является врачом и работает в трёх больницах, чтобы прокормить семью. Подписчик укорил звезду за то, что шутка вовсе не является смешной.
Реакция была единодушной, и Слепакову порекомендовали поискать другой повод для смеха.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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