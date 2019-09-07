ИА «Ореанда-Новости». Музей-заповедник «Царское Село» вновь откроется для гостей комплекса «Верхние теплицы». Каждый сможет исследовать яблоневый сад. Сотрудники музея расскажут об исторических парниковых садах и о современных методах ухода за фруктовыми деревьями. Также в программе: театральные представления, шоу с пузырьками, фотозона - необычные тантамарески, мастер-классы-яблоки и другое.

На мероприятии запланированы выступления джазовых музыкантов и театральных коллективов, а также история средневековья и мифология тех лет, в том числе рассказы об эльфах.

Фестиваль проходит 7 сентября с 12:00 до 17:00.

В программу также входят традиционные мастер-классы, на этот раз посетителей пригласили в бестиарий. На современном языке - это средневековая иллюстрированная энциклопедия, рассказывающая о животных в прозе и стихах - в основном с аллегорическими и дидактическими целями. На других мастер-классах гости смогут научиться танцевать средневековые танцы.