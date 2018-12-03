ИА «Ореанда-Новости»По версии журнала Forbes рейтинг YouTube блогеров с самым высоким заработком возглавил семилетний мальчик Райан, распаковывающий на видео новые игрушки.

Аудитория канала маленького блогера «Ryan Toys Review» составляет 17,3 млн человек. Родители Райана снимают, как их сын распаковывает на камеру новые игрушки и играет с ними. В видео также принимают участие сестры-близнецы и родители Райана. На сегодняшний день самое популярное видео на его канале набрало 1.2 млрд. просмотров. Канал приносит мальчику доход около 22 млн. долларов. В рейтинге прошлого года канал мальчика занял восьмое место, за 2017 год Райан с помощью YouTube заработал 11 млн. долларов. Родители начали выкладывать видео с Райаном в сеть, когда ему было три года. Родители уволились с работы, чтобы все свободное время посвящать съемке видео, канал «Ryan Toys Review» стал семейным бизнесом.

"Мы публикуем новые видео каждый день. Как правило, мы выделяем несколько дней в неделю на съемки и записываем сразу несколько видео. Мы стараемся не вмешиваться в расписание Райана, поэтому большая часть съемок проходит в выходные, а в остальные дни мы монтируем видео. Я преподавала химию в средней школе, а мой муж - инженер-строитель, но мы оставили работу, чтобы сосредоточиться на канале. У нас никогда не было опыта на YouTube, поэтому мы учились по ходу дела", - говорит мама мальчика.

На втором месте оказался американский актер Джейк Пол, он снимает на своем канале клипы и пранки (розыгрыши). За год канал принес Джейку прибыль в размере 21,5 млн. долларов, на его канал подписаны 17,5 млн.

На третьем месте с доходом 20 млн. долларов расположились пятеро молодых людей с канала Dude Perfect, на котором они публикуют ролики с различными уникальными и забавными трюками. На канал подписаны 36,8 млн человек.

В первой пятерке также оказался лидер прошлого года британский блогер Дэн Миддлтон, публикующий обзоры видеоигр на канале DanTDM, его доход составил 18,5 млн. долларов. Чуть ниже строчкой расположился американский певец и визажист Джеффри Стар, он снимает видео-обзоры косметики и одежды, его заработок составляет 18 млн. долларов.

Шведский блогер Феликс Кьелльберг, известный на YouTube как PewDiePie, несмотря на самую обширную аудиторию - 72,5 млн человек, оказался лишь на девятом месте рейтинга с прибылью всего в 450 тыс. долларов.