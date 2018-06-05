ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В российском городе Ульяновск одна фирма по изготовлению из камня надгробий на могилы, решила заняться благоустройством близлежащей территории, но под рукой были лишь…надгробия. А в Башкирии семейство узнало, что ценная книжка на арабском, которую бережно каждый день клали под подушку сыну, оказалась не священным писанием, а всего лишь уголовным кодексом РСФСР от 1926 года.

Городская администрация Ульяновска опубликовала на сайте фотографии благоустройства их города. Похоронное бюро решило выложить тропинку до своей конторы похоронными плитами. Теперь бывшая земляная тропа выглядит достойно. Но если присмотреться, то среди кусков плит, которыми она вымощена, можно отыскать фрагменты дат рождения и смерти людей, и даже их имена и фамилии. Таких кусков жители города насчитали всего четыре.

В администрации отметили, что похоронное бюро ничего не нарушило своим поступком. Но руководство на всякий случай выехало к владельцу и попросило "замазать" эти куски плит. Так и поступили. Но фото «ритуальной тропинки» уже успели выложить пользователи в сети и обсудить.







Это Ульяновск сегодня. Тротуар из надгробных плит.

Стильно. Модно. По-русски. pic.twitter.com/1ixWKpVK4n — Krychek (@Krychek5) 4 июня 2018 г.

А вот в Башкирии был забавный случай с книгой на арабском языке. Одна семья отдала её в дар местному музею. Как оказалось, члены семьи всегда считали эту книгу Кораном, но в музее им сообщили, что у этой книги совсем другое содержание – это был уголовный кодекс России от 1926 года.

При этом сама владелица книги рассказала сотрудникам музея, что она долгие годы подкладывала эту реликвию под голову ребенку. На удивление, он сейчас взрослый уже и работает в правоохранительных органах.

Причём этот «Коран» передавался из поколения в поколение, а мать женщины всегда говорила, что священную книгу лучше завернуть в ткань и подложить под подушку ребенку, который капризничает. Так дети будут расти спокойными.





