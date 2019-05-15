15.05.2019, 12:12
Серебренников снимет кино по роману «Петровы в гриппе и вокруг него»
ИА «Ореанда-Новости». Режиссёр Кирилл Серебренников планирует снять фильм по роману «Петровы в гриппе и вокруг него» писателя Алексея Сальникова, пишет «Интерфакс».
Серебренников также выступит автором сценария картины. Отмечается, что в основе сюжета – история о том, как повседневные дела могут обернуться неожиданной стороной, например, обычная поездка в общественном транспорте может стать началом приключений.
Фильм будет сделан совместно Россией, Францией и Швейцарией. Кто сыграет в картине пока не сообщают.
Роман «Петровы в гриппе и вокруг него» был опубликован в 2016 году, книга получила премию «Национальный бестселлер».
Серебренников также выступит автором сценария картины. Отмечается, что в основе сюжета – история о том, как повседневные дела могут обернуться неожиданной стороной, например, обычная поездка в общественном транспорте может стать началом приключений.
Фильм будет сделан совместно Россией, Францией и Швейцарией. Кто сыграет в картине пока не сообщают.
Роман «Петровы в гриппе и вокруг него» был опубликован в 2016 году, книга получила премию «Национальный бестселлер».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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