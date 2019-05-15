Серебренников также выступит автором сценария картины. Отмечается, что в основе сюжета – история о том, как повседневные дела могут обернуться неожиданной стороной, например, обычная поездка в общественном транспорте может стать началом приключений.Фильм будет сделан совместно Россией, Францией и Швейцарией. Кто сыграет в картине пока не сообщают.Роман «Петровы в гриппе и вокруг него» был опубликован в 2016 году, книга получила премию «Национальный бестселлер».