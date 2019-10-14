ИА «Ореанда-Новости». Режиссёр Кирилл Серебренников получил орден Искусств и литературы Франции, пишет «Коммерсант».



Награду режиссёру вручили в посольстве Франции в России. Французский посол Сильви Берманн отметила, что не пропускает ни одного спектакля Серебренникова. Она назвала режиссёра ключевой фигурой современного российского искусства.



Сам Серебренников, в свою очередь, заметил, что это его первая государственная награда.