ИА «Ореанда-Новости». Народный артист России Сергей Гармаш представит премьеру программы «Серьезное и смешное» в новом многофункциональном зале Московского международного Дома музыки 3 декабря. Литературно-музыкальный проект был создан в соавторстве с заслуженным артистом России Сергеем Словачевским.



«Серьезное и смешное» – новая программа одного из самых востребованных и харизматичных актеров российского театра и кино, лауреата театральных премий «Чайка», «Золотой овен», «Золотой орел», кинопремии «Ника», обладателя приза «Герой нашего времени» с формулировкой «За экранное воплощение настоящего мужского характера» Сергея Гармаша. И на театральной сцене, и на съемочной площадке артист всегда удивительно органичен. Ему удается найти самую точную характеристику для своих героев, создать глубокий, интересный и невероятно притягательный образ.

3 декабря 2019, 19:00

С. Гармаш. «Серьезное и смешное»

Сергей ГАРМАШ, художественное слово

Сергей СЛОВАЧЕСКИЙ, виолончель

Сергей КУЗНЕЦОВ, фортепиано

Проза К. Паустовского, сатирические миниатюры М. Зощенко;

Музыка Баха, Чайковского, Рахманинова, Шостаковича, Щедрина и Пьяццоллы.

Соавтором музыкально-литературной проекта, в основу которого легли сочинения Константина Паустовского и Михаила Зощенко, выступил заслуженный артист России Сергей Словачевский, блестящий виртуоз, «в совершенстве владеющий всей палитрой виолончельных красок» (Родион Щедрин).



Музыкальным рядом к лирическим зарисовкам Паустовского станут сочинения Баха, Чайковского, Рахманинова, а блестящие сатирические миниатюры Зощенко во втором отделении прозвучат в сопровождении музыки Шостаковича, Щедрина и Пьяццоллы. В концерте также примет участие лауреат международных конкурсов Сергей Кузнецов (фортепиано).



Выступление артистов состоится в новом многофункциональном зале Дома музыки, презентация которого состоялась в апреле 2019 года. Новый зал рассчитан на 250 зрителей и является не только местом для проведения концертов и спектаклей, но и современной репетиционной площадкой для инструментальных, вокальных и театральных коллективов всех форматов, а также профессиональной студией звукозаписи.