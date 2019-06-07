Именно с этой песней Лазарев выступал в мае текущего года в израильском Тель-Авиве на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2019".Сам исполнитель поддерживает руководство премии и говорит о том, что технические характеристики сцены не позволяют исполнить номер в полную силу. Несмотря на то, что и сам певец и организаторы приложили максимум усилий, чтобы зрители увидели Лазарева на сцене "Мегаспорта". Таким образом, Лазарев, занявший на конкурсе "Евровидение" третье место, будет наблюдать за церемонией со стороны.Несмотря на сложность номера Лазарева, сцена во Дворце спорта будет раскалываться на части, заливаться водой и даже будет поглощена огнём. Некоторые исполнители смогут приземлиться на сцену на вертолёте - такой потенциал у сцены есть, уверяют организаторы. По словам генерального директора МУЗ ТВ Армана Давлетярова, масштабность церемонии в разы будет превосходить концерты Мадонны.Так перед фотографами и публикой успели пройти ведущие премии Муз-ТВ. В этом году ими стали Лера Кудрявцева, Максим Галкин, Александр Ревва, Михаил Галустян и Ксения Собчак.Премия музыкального телеканала Муз-ТВ вручается с 2003 года. Эта национальная телевизионная премия в области популярной музыки проходит ежегодно.