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Поклонники певца отметили, что вместе с ним не поехал его сын. Однако вместе с Лазаревым отправился и отметивший недавно своё 52-летие Филипп Киркоров.Российская делегация конкурса увидела и величайшую святыню иудаизма - Стену Плача (часть древней стены вокруг западного склона Храмовой Горы в старом Городе Иерусалима). По традиции присутствующие оставляют в трещинах и щелях стены молитвенные записки. Сергей Лазарев также оставил здесь послание с желанием.Здесь делегации пришлось отстоять в очереди желающих попасть к Гробу Господня довольно продолжительное время. Местные священнослужители пожелали российским артистам удачи, узнав, что перед ними участник конкурса "Евровидение".В Инстаграме Лазарев отметил: «Сегодня весь день провели в Иерусалиме… Были у Гроба Господнягуляли по старому городуконечно жебыли у Стены Плача… Невероятно эмоциональный день… Столько силы в этом Святом городе». Король отечественной эстрады Филипп Киркоров также высказался в соцсети: «Невероятный деньэто был наш единственный выходной в насыщенном графике ежедневных репетицийинтервьюсъёмок и пресс-конференцийи мы решили этот день провести так. Через пару дней выходим на финишную прямую… Пожелайте нам удачи!».