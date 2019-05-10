10.05.2019, 16:18
Сергей Лазарев перед Евровидением отправился по святым местам Иерусалима
ИА "Ореанда-Новости" Перед собственным выступлением на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" Сергей Лазарев отправился на экскурсию по святым местам Иерусалима. Поклонники певца отметили, что вместе с ним не поехал его сын. Однако вместе с Лазаревым отправился и отметивший недавно своё 52-летие Филипп Киркоров.
Команда 36-летнего Лазарева посетила одну из главных святынь христианства - холм Голгофа, где, согласно Новому Завету, был распят Христос. Российская делегация конкурса увидела и величайшую святыню иудаизма - Стену Плача (часть древней стены вокруг западного склона Храмовой Горы в старом Городе Иерусалима). По традиции присутствующие оставляют в трещинах и щелях стены молитвенные записки. Сергей Лазарев также оставил здесь послание с желанием.
Участники Евровидения посетили также знаменитую гробницу в скале - Гроб Господень, который находится в Кувуклии. Здесь делегации пришлось отстоять в очереди желающих попасть к Гробу Господня довольно продолжительное время. Местные священнослужители пожелали российским артистам удачи, узнав, что перед ними участник конкурса "Евровидение".
В Инстаграме Лазарев отметил: «Сегодня весь день провели в Иерусалиме… Были у Гроба Господня, гуляли по старому городу, и, конечно же, были у Стены Плача… Невероятно эмоциональный день… Столько силы в этом Святом городе». Король отечественной эстрады Филипп Киркоров также высказался в соцсети: «Невероятный день, это был наш единственный выходной в насыщенном графике ежедневных репетиций, интервью,съёмок и пресс-конференций, и мы решили этот день провести так. Через пару дней выходим на финишную прямую… Пожелайте нам удачи!».
Лазарев выступит в Тель-Авиве 16 мая в рамках второго полуфинала с песней Scream.
Команда 36-летнего Лазарева посетила одну из главных святынь христианства - холм Голгофа, где, согласно Новому Завету, был распят Христос. Российская делегация конкурса увидела и величайшую святыню иудаизма - Стену Плача (часть древней стены вокруг западного склона Храмовой Горы в старом Городе Иерусалима). По традиции присутствующие оставляют в трещинах и щелях стены молитвенные записки. Сергей Лазарев также оставил здесь послание с желанием.
Участники Евровидения посетили также знаменитую гробницу в скале - Гроб Господень, который находится в Кувуклии. Здесь делегации пришлось отстоять в очереди желающих попасть к Гробу Господня довольно продолжительное время. Местные священнослужители пожелали российским артистам удачи, узнав, что перед ними участник конкурса "Евровидение".
В Инстаграме Лазарев отметил: «Сегодня весь день провели в Иерусалиме… Были у Гроба Господня, гуляли по старому городу, и, конечно же, были у Стены Плача… Невероятно эмоциональный день… Столько силы в этом Святом городе». Король отечественной эстрады Филипп Киркоров также высказался в соцсети: «Невероятный день, это был наш единственный выходной в насыщенном графике ежедневных репетиций, интервью,съёмок и пресс-конференций, и мы решили этот день провести так. Через пару дней выходим на финишную прямую… Пожелайте нам удачи!».
Лазарев выступит в Тель-Авиве 16 мая в рамках второго полуфинала с песней Scream.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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