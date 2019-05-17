17.05.2019, 20:31
Сергей Лазарев стал финалистом "Евровидения-2019"
ИА "Ореанда-Новости" 36-летний российский артист Сергей Лазарев выиграл право участвовать в финале международного песенного конкурса "Евровидение". Выявить лучшего артиста на территории Европейского континента предстоит зрителям в эту субботу.
В результате второго полуфинала, который состоялся накануне вечером, Лазарев смог стать одним из лучших наряду с другими исполнителями из таких стран как Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария и Мальта. Всего в полуфинале участие принимали представители 18 стран. Артист выступал под номером "13". В ходе пресс-конференции, которая состоялась после выступления, Сергей Лазарев рассказал журналистам, что очень нервничал во время исполнения своего номера. Следует добавить, что накануне этого полуфинала артист испытывал некоторые проблемы со здоровьем.
Для Лазарева это второй шанс стать победителем в этом песенном состязании - ранее, в 2016 году, он уже принимал участие в "Евровидении" в шведском Стокгольме, где занял третье место. На "Евровидении - 2019", которое проходит в израильском Тель-Авиве, Лазарев исполнил музыкальную композицию "Scream". Это был сложный с технической точки зрения номер, о чём говорил Лазарев накануне своего отъезда в Израиль. Всё же песню оценили зрители конкурса, в результате чего артист прошёл в финал.
Стало известно, что Сергей Лазарев выступит в первой части финала песенного соревнования, который состоится на сцене Выставочного центра Тель-Авива в эту субботу 18 мая. На этот раз певец выступит под номером "5". Артисты из других европейских десяти стран представят свои выступления на суд зрителей.
В результате второго полуфинала, который состоялся накануне вечером, Лазарев смог стать одним из лучших наряду с другими исполнителями из таких стран как Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария и Мальта. Всего в полуфинале участие принимали представители 18 стран. Артист выступал под номером "13". В ходе пресс-конференции, которая состоялась после выступления, Сергей Лазарев рассказал журналистам, что очень нервничал во время исполнения своего номера. Следует добавить, что накануне этого полуфинала артист испытывал некоторые проблемы со здоровьем.
Для Лазарева это второй шанс стать победителем в этом песенном состязании - ранее, в 2016 году, он уже принимал участие в "Евровидении" в шведском Стокгольме, где занял третье место. На "Евровидении - 2019", которое проходит в израильском Тель-Авиве, Лазарев исполнил музыкальную композицию "Scream". Это был сложный с технической точки зрения номер, о чём говорил Лазарев накануне своего отъезда в Израиль. Всё же песню оценили зрители конкурса, в результате чего артист прошёл в финал.
Стало известно, что Сергей Лазарев выступит в первой части финала песенного соревнования, который состоится на сцене Выставочного центра Тель-Авива в эту субботу 18 мая. На этот раз певец выступит под номером "5". Артисты из других европейских десяти стран представят свои выступления на суд зрителей.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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