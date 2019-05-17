Выявить лучшего артиста на территории Европейского континента предстоит зрителям в эту субботу.Всего в полуфинале участие принимали представители 18 стран. Артист выступал под номером "13". В ходе пресс-конференции, которая состоялась после выступления, Сергей Лазарев рассказал журналистам, что очень нервничал во время исполнения своего номера. Следует добавить, что накануне этого полуфинала артист испытывал некоторые проблемы со здоровьем.Для Лазарева это второй шанс стать победителем в этом песенном состязании - ранее, в 2016 году, он уже принимал участие в "Евровидении" в шведском Стокгольме, где занял третье место.Это был сложный с технической точки зрения номер, о чём говорил Лазарев накануне своего отъезда в Израиль. Всё же песню оценили зрители конкурса, в результате чего артист прошёл в финал.На этот раз певец выступит под номером "5". Артисты из других европейских десяти стран представят свои выступления на суд зрителей.