ИА «Ореанда-Новости» Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сообщил, что группа «Ленинград» прекращает деятельность, поскольку коллектив был создан в «эпоху застоя» и исполняла «музыку застоя». Теперь же, считает музыкант, эта эпоха закончилась.

При этом Сергей Шнуров не исключает, что в будущем «Ленинград» снова соберется в том или ином виде. «Я вижу, что-то становится кардинально другим. Воздух дребезжит, и что-то придет новое, да. И я хочу это новое оседлать», — сказал артист.

20 марта в соцсети Instagram было объявлено, что запланированные на лето гастроли группы по девяти российским городам станут последними. Выступления состоятся на стадионах, принимавших чемпионат мира по футболу в прошлом году.