Примечательно, что сегодня, 12 октября, состоится последний концерт этой группы.

Сегодня вечером в городе Санкт-Петербурге пройдёт прощальный концерт группы «Ленинград». Местом проведения концерта была выбрана территория стадиона «Газпром-арены». После двадцати двух лет существования коллектив окончательно прекратит своё существование. Это решение в очередной раз подтвердил и Сергей Шнуров, добавив, что ожидает от выступления успеха и «классного звука».

На вопрос о том, чем займётся лидер «Ленинграда» после прощального концерта, Сергей Шнуров ответил, что точно останется в творческой среде. Музыкант по-прежнему будет сочинять песни и писать стихи, у него этот процесс, по его мнению, получается довольно неплохо. Политика Шнурова никогда не интересовала, поэтому принимать участие в государственном управлении он не станет. Музыкант заявил, что брать на себя ответственность за миллионы граждан не может. Для сравнения Шнуров привёл саму группу «Ленинград», численность которой составляет пятьдесят человек. Таким количеством людей он ещё способен управлять, но когда речь идёт о населении целого государства, здесь он не может взять на себя такую ответственность. Однако, Шнуров признал, что в состоянии сделать общественности громкое заявление и мотивировать, таким образом, своих соотечественников.

Напомним, что Сергей Шнуров сообщил о роспуске коллектива «Ленинград» в мае текущего года. Первый концерт прощального тура прошёл в самой западном городе России – Калининграде. Последний проходит уже сегодняшним вечером в городе на Неве – местом основания музыкального коллектива.