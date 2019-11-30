ИА «Ореанда-Новости». Музыкант Шнуров выгнал самую сильную участницу шоу «Голос».

Сергей Шнуров принял решение попрощаться с одной из сильнейших певиц, которые приходили на шоу «Голос». Милана Рахманинова, которая была в его команде, выбыла из проекта после этапа поединков.

Она исполняла песню Survivor группы Destiny’s Child совместно с Антоном Токаревым, что также является участником команды Шнурова. После этого перед судьями встал вопрос выбора. Сама Полина Гагарина отметила невозможность выбрать кого-то одного, так как они оба являются очень талантливыми участниками.

Шнуров объяснил, что выбрал Антона Токарева потому, что Милана уже является состоявшимся артистом. Он подчеркнул, что она уже готова для большой сцены и сможет достигнуть вершин самостоятельно

Сама Милана уходила со сцены в приподнятом расположении духа. Она прокомментировала свой проигрыш, сказав, что всё равно считает себя победителем.