ИА "Ореанда-Новости" В городе Сергиев Посад состоится фестиваль, посвящённый искусству уличных театров. Событие будет иметь международный формат проведения.

31 августа и 1 сентября жители Сергиева Посада смогут стать свидетелями интересного культурного события. Международный фестиваль уличных театров под названием «Петрушки мира» соберёт участников из шести стран. Торжественная церемония открытия фестиваля состоится на главной городской площади. На территории музейного комплекса под названием «Конный двор» свои выступления покажут артисты таких стран как Франция, Италия, Испания, Чехия и Нидерланды. Не останутся в стороне и российские артисты уличных театров. Зрители смогут увидеть шествия артистов в костюмах Петрушек по улицам города. Сопровождаться парад будут музыкальными композициями, которые исполнит городской оркестр. В программе фестиваля заявлены также народные гуляния, разнообразные игры и конкурсы на открытом воздухе, мастер-классы по актёрскому мастерству и выступления артистов-петрушечников. Стоит отметить, что открытие международного фестиваля уличных театров состоится в памятный для жителей города день – 31 августа Сергиево-Посадскому району исполняется сто лет.

Как отмечают организаторы фестиваля, город Сергиев Посад может стать местом проведения нового самобытного фестиваля. Город обладает уникальным потенциалом, а культура проведения уличного петрушечного театра в атмосфере древнего подмосковного города становится довольно гармоничной. Город может дать большой размах новому фестивалю, на который будут приезжать с каждым годом всё больше участников и зрителей, уверены авторы проекта.