ИА «Ореанда-Новости» Второго сезона телесериала канала HBO «Чернобыль» не планируется, об этом заявил продюсер и сценарист сериала Крейг Мейзин.

По его словам, крайне важно вовремя остановиться, в своей работе создатели шоу сказали всё, что хотели. При этом Мейзин уверен, что в будущем начнёт работу над одним из «многих невероятных сюжетов Восточной Европы». Телесериал, рассказывающий о событиях катастрофы на Чернобыльской АЭС, был признан лучшим в истории по оценкам телезрителей.