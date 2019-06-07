ИА «Ореанда-Новости» . Компания Netflix решила продлить американский фэнтезийный сериал «Люцифер» на пятый, финальный сезон. Об этом пишет The Deadline.

В своём заявлении представитель Netflix пояснил, что в компании приветствуют любовь поклонников к сериалу и рады, что благодаря этому смогут завершить его достойно. Исполнительные продюсеры «Люцифера» Илди Модрович и Джо Хендерсон поблагодарили фанатов за поддержку, а студию Netflix — за возможность работать на своих условиях, пишет REGNUM.

Сериал рассказывает историю падшего ангела Люцифера Морнингстара, сбежавшего от скуки на Землю и возглавившего ночной клуб в Лос-Анджелесе. Он знакомится с девушкой-следователем, на которую не действует обаяние демона. Между ними завязывается крепкая дружба, он помогает ей раскрывать преступления. Действие основано на комиксах Нила Геймана («Благие знамения», «Коралина») и Майка Кэри.

В 2018 году студия Fox, владевшая сериалом, объявила о закрытии проекта поле трёх сезонов, однако недовольство поклонников вдохновило студию Netflix перекупить «Люцифера» и продлить на четвертый сезон, премьера которого состоялась 8 мая 2019 года.