17.10.2019, 18:51
Сериал «Сваты» изменит название после массового ухода актёров
ИА «Ореанда-Новости». Сериал «Сваты» будет выходит под другим название из-за того, что из проекта массово ушли актёры, пишет News.ru.
Отмечается, что теперь сериал будет называться «Золовка». Об этом рассказал актёр сериала Даниил Белых.
Актёр пояснил, что решение изменить название приняли из-за проблем, которые возникли в ходе подготовки седьмого сезона. При этом Белых подчеркнул, что зрители увидят продолжение в любом случае.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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