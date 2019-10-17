ИА «Ореанда-Новости». Сериал «Сваты» будет выходит под другим название из-за того, что из проекта массово ушли актёры, пишет News.ru.



Отмечается, что теперь сериал будет называться «Золовка». Об этом рассказал актёр сериала Даниил Белых.



Актёр пояснил, что решение изменить название приняли из-за проблем, которые возникли в ходе подготовки седьмого сезона. При этом Белых подчеркнул, что зрители увидят продолжение в любом случае.