Местом проведения концертов выбран малый зал консерватории.

Сами выступления состоятся три дня. Откроется серия концертов 5 октября выступлением самого юбиляра, который исполнит в этот вечер произведения известного австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Вместе с ним на сцену малого зала выйдет Александр Винницкий – он исполнит партии скрипки, и сын юбиляра Никита Мндоянц. Вместе с отцом он исполнит произведение другого австрийского композитора Франца Шуберта.

Продолжится серия концертов 9 октября. В рамках концерта запланированы выступления учеников Александра Мндоянца, который известен также как талантливый педагог. Сам Мндоянц неоднократно признавался, что старается добиться максимального результата во всём. Он не терпит лени и халтуры, однако, признаёт, что степень одарённости у каждого ученика своя. Тем, кому требуется больше времени для освоения материала, профессор уделяет больше времени.

Завершится серия концертов 30 октября. В Малом зале столичной консерватории соберутся друзья и коллеги. Среди них пианисты Екатерина Мечетина, Юрий Богданов, Арсений Тарасевич-Николаев, а также музыканты из Государственной капеллы города Москвы имени В. Судакова. В программе концерта прозвучат произведения Сергея Рахманинова, Иоганна Себастьяна Баха, Феликса Мендельсона, Георга Фридриха Генделя и других.

Начало всех трёх концертов запланировано на семь вечера. Билеты в кассах консерватории и на официальном сайте организации. Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.