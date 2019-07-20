Анна Бузова уже рассказала, что сейчас записывает свою первую песню. Об этом она сообщила в своём Instagram.Отмечается, что ранее Анна Бузова уверяла поклонников, что не имеет ни слуха, ни голоса. Сейчас она пишет, что долго сомневалась, выбирая карьеру певицы, однако её поддержала мама.Пока неизвестно, ни как называется новая песня сестры известной телеведущей, ни дата её выхода. Пока Бузова опубликовала только снимок из студии звукозаписи, пообещав держать поклонников в курсе.