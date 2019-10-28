ИА "Ореанда-Новости" Шедевр флорентийской живописи, принадлежащей кисти мастера Чимабуэ, был продан за рекордную сумму. Эксперты отмечают, что никогда живописное произведение, созданное до XVI века, не удавалось реализовать за такую стоимость.

Живописец флорентийского происхождения, известный под именем Чимабуэ, написал произведение «Осмеяние Христа», предположительно в XIII веке. Эта картина входит в известный полиптик мастера, который включает в себя восемь работ. Среди них искусствоведы выделяют такие произведения как «Страсти Христовы» и «Распятие». По информации, предоставленной представителем аукционного дома Acteon Домиником Ле Коента, покупатель заплатил за «Осмеяние Христа» двадцать четыре миллиона евро. Эксперт отмечает, что это «мировой рекорд для картины, написанной до 1500 года». Стоит отметить, что владелец картины предпочёл остаться анонимным лицом, однако, местом нахождения флорентийского шедевра стала территория коммуны Шантийи, расположенная к северу от французской столицы.

Уникальность ситуации заключается в том, что шедевр XIII века был обнаружен в довольно необычных обстоятельствах. Долгое время картина «Осмеяние Христа» находилась над плитой в доме одной пожилой француженки. Картина находилась в городе под названием Компьень, расположенном в северной части Франции. В настоящее время хозяйка стала миллионером, хотя долгое время считала, что у неё над плитой висит обыкновенная, ничем не примечательная, икона.