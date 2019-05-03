Инцидент произошёл на фоне скандала, связанного с победой в песенном конкурсе Микеллы Абрамовой, дочери известной российской певицы Алсу. Алёна Бородина, ведущая "Русского радио" и супруга шеф-редактора, сообщила о трагедии в своём Инстаграме.

«Он в реанимации, под постоянным наблюдением врачей. Мужчины, ни одна работа в мире не стоит вашей жизни! Стрессы не проходят даром», — написала Алёна в Инстаграме. Бородина рассказала, что Подъяпольскому вовремя оказали помощь сотрудники «Первого канала». Лично телеведущая программы "Жить здорово!" Елена Малышева приняла в этом участие. Сейчас правая рука главы дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрия Аксюты Александр Подъяпольский находится в тяжёлом состоянии, его восстановлением занимаются специалисты одной из московских больниц.



До сих пор не решена ситуация, связанная с неожиданной для многих победой Миккелы Абрамовой. Юная исполнительница стала лидером в финале конкурса, опередив других конкурсантов с большим отрывом в голосовании. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в своём официальном комментарии заявил, что Первый канал проводит проверку результатов конкурса.



