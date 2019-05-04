ИА «Ореанда-Новости». Со слов шеф-редактора студии «Союзмультфильм» Сергея Капкова, кукла Чебурашки лишилась хвоста перед самыми съёмками мультфильма, поскольку он мешал. В 2019 году исполнилось 50 лет с момента выхода мультфильма про крокодила Гену, Винни-Пуха, Умку, Бременских музыкантов и «Ну, погоди!».

Образ чебурашки придумал Эдуард Успенский в 1966 году, создал образ персонажа для мультфильма Леонид Шварцман.

Капков пояснил, что Чебурашка, по задумке Успенского, был зверьком, который ничего не умел, взялся из ниоткуда, но решил подружить всех вокруг. Куклу создавали долго и постоянно меняли: менялся размер ушей, глаз. Изначально у Чебурашки был длинный хвост, но его оторвали почти перед самой камерой, так как он мешал пластике персонажа.