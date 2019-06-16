ИА «Ореанда-Новости» Школу, в которой были отсняты некоторые эпизоды из знаменитого сериала Дэвида Линча «Твин Пикс», снесут. Об этом написал портал Dazed.

Отмечается, что здание школы уже закрыто, снести его планируется 5 июля. Телешоу «Тивн Пикс» вышло в 1990 году. Сюжет разворачивается в маленьком городке в штате Вашингтон вблизи канадской границы. Агент ФБР в исполнении Кайла Маклахлена расследует загадочное убийство ученицы местной школы Лоры Палмер. Телесериал «Твин Пикс» был внесён журналом Time в список 100 самых великих телешоу в истории.