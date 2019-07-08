ИА «Ореанда-Новости». Музыкант Сергей Шнуров стал ведущим нового российского сезона легендарной игры «Форт Боярд», пишет РИА Новости.



Отмечается, что премьера шоу запланирована на осень. Передача выйдет на телеканале СТС. Шнуров отметил, что постарается не испортить шоу и быть для участников другом и помощником.



В новом шоу будет десять тематических команд, в каждой из которых будет пять звездных участников. Так, участие в передаче примут Анна Седокова, Виктория Боня, Роза Сябитова, Екатерина Волкова, Анна Хилькевич, Алена Шишкова и другие.



Первый раз шоу «Форт Боярд» вышлов эфир во Франции летом 1990 года.