ИА «Ореанда-Новости». Шнуров набросился с критикой на Полину Гагарину в эфире шоу «Голос».

Сергей Шнуров, являющийся наставником на шоу «Голос», не оценил работу команды Полины Гагариной. Солист группы «Ленинград» заявил, что песня, выбранная для одной из участниц конкурса, абсолютно не подходит ей по возрасту.

Шнуров на повышенных тонах отметил, что песня «Опять метель» не подходит 17-летней Алане Чочиевой. По его мнению, композиция должна исполняться теми, у кого есть «жизненный опыт». Шнуров не давал Гагариной вставить слова и продолжал возмущаться даже тогда, когда наставнице дали возможность высказаться.

На защиту подопечной Гагариной встал Константин Меладзе, который заявил, что песня сама по себе сложная. Её исполняли выдающиеся личности, и исполнение Аланы действительно понравилось композитору.