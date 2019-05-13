13.05.2019, 20:47
Шнуров рассказал, что будет делать после "Ленинграда"
ИА "Ореанда-Новости" На пресс-конференции 46-летний рок-музыкант Сергей Шнуров рассказал, что после того, как группа "Ленинград" прекратит своё существование, он будет открыт для новых дел. Однако, музыкант утверждает, что денег ему достаточно, и "ничегонеделание - это тоже классное занятие". Шнуров сообщил, что с закрытием группы, он, скорее всего, прекратит свою музыкальную деятельность. Чем конкретно будет заниматься музыкант, пока неизвестно, но он рассмотрит любое интересное предложение.
Музыкальная группа "Ленинград", основанная Сергеем Шнуровым ещё в 1997 году, проработает ещё один год. В планах рок-музыкантов выпуск новых песен и съёмки ещё двух видеороликов. В мае этого года "Ленинград" выступит в Литве, Латвии, Эстонии, а также в Германии.
В 2019 году группа решила устроить в России так называемый стадионный марафон - дать выступления на тех площадках, где были организованы матчи Чемпионата мира по футболу. Выступления пройдут в таких российских городах как Калининград, Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Сочи, Волгоград, Ростов-на-Дону. По словам фронтмена группы, этот гастрольный тур станет последним. В планах Шнурова возможно также участие "Ленинграда" на летних открытых фестивалях, но точных дат пока не приводилось.
На пресс-конференции Сергей Шнуров продемонстрировал также логотип группы, разработкой которого занимался известный российский дизайнер Артемий Лебедев. В своём аккаунте в Инстаграме Шнуров опубликовал видео, в котором рассказывается о создании этого логотипа.
Сообщение о закрытии группы "Ленинград" появилось в марте этого года. Тогда Шнуров объяснил, что "эпоха застоя", которая была так близка группе в последнее время, закончилась.
Музыкальная группа "Ленинград", основанная Сергеем Шнуровым ещё в 1997 году, проработает ещё один год. В планах рок-музыкантов выпуск новых песен и съёмки ещё двух видеороликов. В мае этого года "Ленинград" выступит в Литве, Латвии, Эстонии, а также в Германии.
В 2019 году группа решила устроить в России так называемый стадионный марафон - дать выступления на тех площадках, где были организованы матчи Чемпионата мира по футболу. Выступления пройдут в таких российских городах как Калининград, Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Сочи, Волгоград, Ростов-на-Дону. По словам фронтмена группы, этот гастрольный тур станет последним. В планах Шнурова возможно также участие "Ленинграда" на летних открытых фестивалях, но точных дат пока не приводилось.
На пресс-конференции Сергей Шнуров продемонстрировал также логотип группы, разработкой которого занимался известный российский дизайнер Артемий Лебедев. В своём аккаунте в Инстаграме Шнуров опубликовал видео, в котором рассказывается о создании этого логотипа.
Сообщение о закрытии группы "Ленинград" появилось в марте этого года. Тогда Шнуров объяснил, что "эпоха застоя", которая была так близка группе в последнее время, закончилась.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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