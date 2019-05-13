Однако, музыкант утверждает, что денег ему достаточно, и "ничегонеделание - это тоже классное занятие". Шнуров сообщил, что с закрытием группы, он, скорее всего, прекратит свою музыкальную деятельность. Чем конкретно будет заниматься музыкант, пока неизвестно, но он рассмотрит любое интересное предложение.В планах рок-музыкантов выпуск новых песен и съёмки ещё двух видеороликов. В мае этого года "Ленинград" выступит в Литве, Латвии, Эстонии, а также в Германии.Выступления пройдут в таких российских городах как Калининград, Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Сочи, Волгоград, Ростов-на-Дону. По словам фронтмена группы, этот гастрольный тур станет последним. В планах Шнурова возможно также участие "Ленинграда" на летних открытых фестивалях, но точных дат пока не приводилось.В своём аккаунте в Инстаграме Шнуров опубликовал видео, в котором рассказывается о создании этого логотипа.Тогда Шнуров объяснил, что "эпоха застоя", которая была так близка группе в последнее время, закончилась.