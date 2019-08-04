ИА «Ореанда-Новости» Два голливудских актёра примут участие в съёмках телесериала под названием «The International».

Главную роль в нём исполнит Лундгрен, а Сталонне станет продюсером и, не исключено, что постановщиком пилотного эпизода.

Сюжет телесериала построен вокруг секретного агента ООН, которому нет равных в освобождении заложников и секретных операциях под прикрытием.

По словам Сталонне это будет «фантастическая» работа. Лундгрен – старый друг актёра и партнёр по съёмочной площадке.

Впервые им довелось поработать вместе на съёмочной площадке фильма «Рокки 4». Затем последовали совместные съёмки в боевиках из серии «Неудержимые», где Сталонне так же выступал продюсером.