Реквием для солистов, хора и оркестра Дж. Верди – одно из самых известных сочинений композитора. Роскошные ариозо и ансамбли, театральная образность и красочность произведения сближают его с лучшими операми композитора. Libera me –один из самых известных фрагментов Реквиема. Этот гимн человеческой душе, молящей господа об избавлении от вечной смерти в день Страшного суда, должен был стать всего лишь заключительной частью некого коллективного произведения, посвященного памяти Россини. Однако спустя несколько лет Верди «вырастил» из этого прекрасного номера знаменитый Реквием, признанный настоящим шедевром жанра.

13 марта 2019, Светлановский зал, 19:00

Верди. Реквием

Реквием для солистов, хора и оркестра

Государственная академическая симфоническая капелла России

Художественный руководитель и главный дирижер – Валерий Полянский



С самого первого своего исполнения и по сей день Реквием Верди пользуется огромным успехом у слушателей. 22 мая 1874 года – на премьере Реквиема – публика стоя аплодировала артистам в миланском Соборе Святого Марка, а через несколько дней в Ла Скала заставила повторить на бис отдельные части. В Париже, Вене, Петербурге и других городах сочинение встречало самый горячий прием.

Сегодня Реквием входит в репертуар самых известных коллективов. Среди них – Государственная академическая симфоническая капелла России под управлением Валерия Полянского, грандиозный музыкальный коллектив, объединяющий большой смешанный хор и симфонический оркестр. Это редкое сочетание, постоянное взаимодействие и совместное творчество двух частей единого организма, позволяют капелле Полянского добиваться глубокой, органичной и целостной интерпретации хоровых опусов, имеющих подлинный симфонический масштаб.