«Скандинавская сага» и «мемуары Дон Жуана»: ноябрьские мероприятия в консерватории им. Чайковского
ИА «Ореанда-Новости». Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского опубликовала афишу мероприятий на ноябрь. Все они состоятся в большом и малом концертных залах. Есть информация об абонементах и их стоимость. Подробнее смотрите в календаре.
Первого ноября программу ноября откроет Симфонический оркестр студентов Московской консерватории с концертом памяти Александра Ивашкина. В малом зале состоится третий тур прослушиваний в рамках X Международного конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах.
|
1
Четверг
19.00
|
Памяти Александра Ивашкина
Симфонический оркестр студентов Московской консерватории
Дирижер – Александр ЛАЗАРЕВ
Александр РАММ (виолончель)
Дмитрий АЛЕКСЕЕВ (фортепиано)
В программе: Прокофьев
|
3
Суббота
14.00
|
Концерт учащихся детской хоровой студии «Пионерия» им. Г. А. Струве
|
3
Суббота
19.00
|
Международный музыкальный фестиваль «BRASS DAYS»
Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»
Дирижёр – Владислав ЛАВРИК
Сергей НАКАРЯКОВ (труба)
В программе: Чайковский, Рахманинов
|
4
Воскресенье
19.00
|
«Мемуары Дон Жуана»
Владимир СКВОРЦОВ (художественное слово)
Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония»
Дирижер — Сергей ТАРАРИН
Сергей ПИСАРЕВ (тенор), Андрей БАТУРКИН (баритон)
В программе: Моцарт, Верди, Чайковский, Бизе, Штраус, Родриго,
де Фалья, Хименес
|
5
Понедельник
14.00
|
«Путеводитель по оркестру и его задворкам»
Абонемент № 1 Московского государственного симфонического оркестра
для детей и юношества
Руководитель — Иван РУДИН
Концерт по мотивам одноименной книги В. Зисмана
Читает – Александр ОЛЕШКО
Дирижер – Арсентий ТКАЧЕНКО
В программе: Россини, Гайдн, Брамс, Григ, Бизе, Рахманинов, Прокофьев
|
6
Вторник
19.00
|
Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского
Дирижёр – Владимир ФЕДОСЕЕВ
В программе: Чайковский, Ларош
|
7
Среда
19.00
|
«Скрипач на все времена»
Гала-концерт
В рамках фестиваля имени Юлиана Ситковецкого
Клара Джуми КАН (скрипка)
Массимо КВАРТА (скрипка)
Валерия АБРАМОВА (скрипка)
Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
Дирижер — Юрий БАШМЕТ
В программе: Мендельсон, Паганини, Равель, Чайковский
|
9
Пятница
19.00
|
«Весна священная. Шедевры русских композиторов»
Московский государственный академический симфонический оркестр
под управлением Павла Когана
Дирижер – Денис КИРПАНЕВ
В программе: Мусоргский, Рахманинов, Стравинский
|
10
Суббота
12.00
|
Фестиваль «ВСЕЛЕННАЯ — СВЕТЛАНОВ! БЕЗУМНЫЙ WEEKEND»
«Памяти великого художника»
Вадим РЕПИН (скрипка)
Александр КНЯЗЕВ (виолончель)
Андрей КОРОБЕЙНИКОВ (фортепиано)
В программе: Чайковский
|
10
Суббота
19.00
|
Фестиваль «ВСЕЛЕННАЯ — СВЕТЛАНОВ! БЕЗУМНЫЙ WEEKEND»
«Посвящение»
Государственный академический симфонический оркестр России
им. Е.Ф. Светланова
Дмитрий МАХТИН (скрипка)
Александр КНЯЗЕВ (виолончель)
Дирижёр — Лио КУОКМАН
В программе: Светланов, Блох, Брух, Стравинский
|
11
Воскресенье
12.00
|
Фестиваль «ВСЕЛЕННАЯ — СВЕТЛАНОВ! БЕЗУМНЫЙ WEEKEND»
«Кольца памяти»
Дмитрий МАХТИН (скрипка)
Александр РУДИН (виолончель)
Уральский молодежный симфонический оркестр
Дирижер — Калле КУУСАВА
В программе: Элгар, Кёринг, Чайковский
|
11
Воскресенье
18.00
|
Фестиваль «ВСЕЛЕННАЯ — СВЕТЛАНОВ! БЕЗУМНЫЙ WEEKEND»
«Голос судьбы»
Вадим РЕПИН (скрипка), Всеволод ГРИВНОВ (тенор)
Екатерина МОРОЗОВА (сопрано), Петр МИГУНОВ (бас)
Государственный академический симфонический оркестр
им. Е. Ф. Светланова
Государственная академическая хоровая капелла России
им. А.А. Юрлова
Дирижер — Роберт ТРЕВИНЬО
В программе: Прокофьев, Рахманинов, Светланов
|
11
Воскресенье
21.00
|
Фестиваль «ВСЕЛЕННАЯ — СВЕТЛАНОВ! БЕЗУМНЫЙ Weekend»
I часть. «Несостоявшаяся встреча»
Борис БЕРЕЗОВСКИЙ (фортепиано)
Государственный академический симфонический оркестр
им. Е.Ф. Светланова
II часть. «Посвящается планетe Светланова»
Дмитрий МАХТИН (скрипка)
Александр КНЯЗЕВ (виолончель)
Борис Березовский (фортепиано)
В программе: Чайковский, Рахманинов
|
13
Вторник
19.00
|
Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского
Абонемент «Музыкальная карта мира. Европа» (четыре концерта)
Первый концерт абонемента «Чехия и Венгрия»
Дирижёр — Денис ЛОТОЕВ
Борис АНДРИАНОВ (виолончель)
В программе: Дворжак, Барток
|
14
Среда
19.00
|
Абонемент № 1
Концертный симфонический оркестр Московской консерватории
Дирижер — Анатолий ЛЕВИН
Михаил ВОСКРЕСЕНСКИЙ (фортепиано)
В концерте принимает участие –
Камерный хор Московской консерватории
В программе: Бетховен
|
15
Четверг
19.00
|
Брамс – Немецкий реквием
Академический большой хор «Мастера хорового пения»
Государственный академический симфонический оркестр России
им. Е. Ф. Светланова
Дирижер – Михаил ЮРОВСКИЙ
Вероника ДЖИОЕВА (сопрано)
Василий ЛАДЮК (баритон)
|
16
Пятница
20.00
ПЕРЕНОС
|
Киноконцерт «Вестсайдская история»
ПЕРЕНОС
|
17
Суббота
14.00
|
К 80-летию А.С. Пономарёва
Концерт детской хоровой школы «Весна»
|
17
Суббота
19.00
|
«Чайковский-гала»
Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
Дирижёр — Александр СОЛОВЬЁВ
|
18
Воскресенье
14.00
|
Абонемент № 4. Детский
«В гостях у И.С. Баха»
Камерный оркестр ФИСИИ
Дирижёр и рассказчик — Вячеслав ВАЛЕЕВ
|
18
Воскресенье
19.00
|
Игорь БУТМАН (саксофон)
Московский джазовый оркестр
|
19
Понедельник
19.00
|
Концерт учащихся и преподавателей
Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия) имени В.А. Босикова
|
20
Вторник
19.00
|
«Любимые фортепианные концерты: Шопен — Рахманинов»
Московский государственный академический симфонический оркестр
п/у Павла Когана
Дирижёр — Валентин ЖУК
Александр УЛЬМАН (фортепиано)
Даниил ХАРИТОНОВ (фортепиано)
В программе: Шопен, Рахманинов
|
21
Среда
19.00
|
Памяти Олега Кагана
Концертный симфонический оркестр Московской консерватории
Дирижер – Анатолий ЛЕВИН
Святослав МОРОЗ (скрипка)
Александр БУЗЛОВ (виолончель)
|
23
Пятница
19.00
|
«Гранд орган симфони гала»
«Времена года» А. Вивальди и великие органные шедевры
Государственный симфонический оркестр «Новая Россия»
Дирижер — Алессандро ДАГОСТИНИ, Италия
Джастин ЭВАНС (орган), Великобритания
Во время концерта будут показаны видеопроекции картин
В. ван Гога, К. Моне, Рафаэля
В программе: Бах, Гендель, Альбинони, Сен-Санс, Вивальди, Мендельсон,
Мусоргский
|
24
Суббота
21.00
|
Оркестр «MusicAeterna»
Дирижер – Теодор КУРЕНТЗИС
В программе: Малер
|
25
Воскресенье
14.00
|
«Скандинавская сага. В пещере горного короля»
Полина ШАМАЕВА (меццо-сопрано)
Московский государственный академический симфонический оркестр
Дирижёр — Ариф ДАДАШЕВ
Комментарий — Артем ВАРГАФТИК
В программе: Григ, Нильсен, Сибелиус
|
25
Воскресенье
19.00
|
«Рахманинов. Вокализ»
Игорь ГОЛОВАТЕНКО (баритон)
Дмитрий СИБИРЦЕВ (фортепиано)
В программе: Рахманинов
|
27
Вторник
19.00
|
Памяти Дмитрия Хворостовского
Шедевры камерной музыки
Василий ЛАДЮК (баритон)
Александр ГИНДИН (фортепиано)
В программе: Чайковский, Рахманинов, Глинка, Свиридов
|
28
Среда
19.00
|
Абонемент № 8. Фортепианный
Андрей ГУГНИН (фортепиано)
В программе: Бах — Бузони, Бетховен, Шопен
|
28
Среда
22.30
|
Mozart-night в Московской консерватории
В рамках фестиваля имени Юлиана Ситковецкого «Скрипач на все времена»
Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
Дирижер и солист — Юрий БАШМЕТ (альт)
Арабелла ШТАЙНБАХЕР (скрипка)
В программе: Моцарт
|
30
Пятница
19.00
|
«Шедевры великих композиторов. Л. ван Бетховен»
Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского
Дирижер — Филипп ЧИЖЕВСКИЙ
Никита БОРИСОГЛЕБСКИЙ (скрипка)
В программе: Бетховен
МАЛЫЙ ЗАЛ
|
1
Четверг
10.00
Цена билета 100 р.
|
X Международный конкурс исполнителей
на духовых и ударных инструментах
Квинтет деревянных духовых
Прослушивания. III тур
|
1
Четверг
19.00
Цена билета 100 р.
|
Юбилейный классный вечер профессора А.Г. БОГДАНЯНА (скрипка)
К 75-летию и 50-летию педагогической деятельности
В концерте принимают участие скрипачи –
воспитанники проф. А.Г. Богданяна разных лет
|
2
Пятница
10.00
Цена билета 100 р.
|
X Международный конкурс исполнителей
на духовых и ударных инструментах
Квинтет деревянных духовых
Прослушивания. III тур
|
2
Пятница
19.00
|
Абонемент №13
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КВАРТЕТ ИМЕНИ БОРОДИНА»
Рубен АГАРОНЯН (I скрипка), Сергей ЛОМОВСКИЙ (II скрипка)
Игорь НАЙДИН (альт), Владимир БАЛЬШИН (виолончель)
В программе: Вольф, Бетховен, Чайковский
|
3
Суббота
19.00
|
Абонемент №10
«И.С. БАХ И МИРОВАЯ ОРГАННАЯ КУЛЬТУРА»
Алексей ШМИТОВ (орган)
Александр ЗАГОРИНСКИЙ (виолончель)
В программе: Бах, Вьерн
|
4
Воскресенье
14.00
Цена билета 100 р.
|
Концерт учащихся Академического музыкального училища при МГК
|
4
Воскресенье
19.00
|
Праздничный концерт ко Дню народного единства
«Просветленная ночь»
Камерный оркестр
Дирижер – Иван НИКИФОРЧИН
Павел ОРЛОВ (гобой)
Дмитрий ИВАНОВ (труба)
Арина МИНАЕВА (скрипка)
Герман ДАНИЛОВ (контрабас)
Иван СОКОЛОВ (фортепиано)
|
4
Воскресенье
22.30
Вход по бесплатным билетам
|
Концерт в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств»
|
5
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора А.А. ПИСАРЕВА (фортепиано)
|
6
Вторник
19.00
|
Вечер фортепианной музыки
Сергей МУСАЕЛЯН
В программе: Шуман, Мусоргский
|
7
Среда
19.00
|
Фестиваль польской камерной музыки
|
8
Четверг
19.00
|
Абонемент №19
«ВОКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
М. Мусоргский. К 180-летию со дня рождения
Алиса ГИЦБА (сопрано), Дмитрий ХРОМОВ (тенор)
Ирина РЕЙНАРД (меццо-сопрано), Николай ЕФРЕМОВ (баритон)
Максим КУЗЬМИН-КАРАВАЕВ (бас)
Партия фортепиано — Светлана БОНДАРЕНКО
В программе: Мусоргский
|
9
Пятница
19.00
|
Абонемент №28
«ПИАНИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»
Цикл II
Памяти Татьяны Петровны Николаевой
Михаил ПЕТУХОВ (фортепиано)
|
10
Суббота
15.00
|
Фестиваль «ВСЕЛЕННАЯ – СВЕТЛАНОВ! БЕЗУМНЫЙ WEEKEND»
К 90-летию Маэстро
«Воспоминание»
Государственная академическая хоровая капелла России
им. А.А. Юрлова
Дирижер – Геннадий ДМИТРЯК
В программе: Свиридов, Светланов
|
10
Суббота
17.30
|
«Легкое дыхание Америки»
Андреа ФАЛЛИКО (кларнет)
Кристи ЖЮЛЬЕН (фортепиано)
Андрей КОРОБЕЙНИКОВ (фортепиано)
В программе: Гершвин, Шоу, Бернстайн, Рахманинов
|
10
Суббота
21.30
|
«Увлечения»
Яна ИВАНИЛОВА (сопрано), Борис БЕРЕЗОВСКИЙ (фортепиано)
Майкл ГУТМАН (скрипка), Эллина ПАК (альт)
Александр РУДИН (виолончель), Григорий КРОТЕНКО (контрабас)
В программе: Шуберт, Метнер, Пярт, Светланов
|
11
Воскресенье
13.30
|
Фестиваль «ВСЕЛЕННАЯ – СВЕТЛАНОВ! БЕЗУМНЫЙ WEEKEND»
К 90-летию Маэстро
«Песни и пляски смерти»
Александр КНЯЗЕВ (виолончель)
Андрей КОРОБЕЙНИКОВ (фортепиано)
Марина ДОМАШЕНКО (меццо-сопрано)
В программе: Мусоргский, Рахманинов
|
11
Воскресенье
16.30
|
«Обещание»
Государственный квартет имени Бородина:
Рубен АГАРОНЯН (I скрипка), Сергей ЛОМОВСКИЙ (II скрипка)
Игорь НАЙДИН (альт), Владимир БАЛЬШИН (виолончель)
В программе: Бородин, Мясковский, Светланов
|
12
Понедельник
10.00
|
III Всероссийский музыкальный конкурс
|
13
Вторник
10.00
|
III Всероссийский музыкальный конкурс
|
14
Среда
10.00
|
III Всероссийский музыкальный конкурс
|
15
Четверг
19.00
|
Абонемент №12
«ОРГАН +»
Константин ВОЛОСТНОВ (орган)
Оркестр «Российская камерата»
Камерный хор «Русский партес»
Дирижёр — Андрей КРУЖКОВ
В программе: Коррет, Вивальди, Вивальди – Бах, Респиги, Пуленк
|
16
Пятница
19.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра камерного ансамбля и квартета
|
17
Суббота
14.00
|
Благотворительный фонд «Бельканто»
|
17
Суббота
19.00
|
Абонемент №36
Международный фестиваль
«ПОСВЯЩЕНИЕ ОЛЕГУ КАГАНУ»
Руководитель — Наталия ГУТМАН
|
18
Воскресенье
19.00
|
Арт Брэнд
Рэм УРАСИН
|
19
Понедельник
19.00
|
Международный фестиваль современной музыки
«МОСКОВСКАЯ ОСЕНЬ»
Хоровые премьеры «Московской осени»
Камерный хор Московской консерватории
Главный дирижер – Александр СОЛОВЬЕВ
Дирижеры –
Адильхан АКБОПЕ, Алексей ВЯЗНИКОВ
Наталья ЛЁВИНА, Мария ЧЕЛМАКИНА, Тарас ЯСЕНКОВ
Детский хор «Преображение»
Дирижер – Елена ДАВЫДОВА
Концертмейстер – Эдуард ПОБЕДИНСКИЙ
В концерте принимают участие –
Игорь КЕФАЛИДИ (электроника)
Евгения КРИВИЦКАЯ (орган)
Кристина АГЛИНЦ (сопрано)
Илья УШУЛЛУ (баритон)
В программе: Ананьев, Баташов, Высоцкий, Дубравин, Евимов, Жаров, Квинт, Клевицкий, Кулыгин, Мовчан, Петухов, Подгвйц, Пысь, Пьянков, Славкин, Фертельмейстер, Ходош, Чудова, Шахиди, Шнитке, Шерлинг, Щедрин
|
20
Вторник
19.00
|
Абонемент №18
«БАРОККО. ПОЛЁТ ЧЕРЕЗ ВЕКА»
Г.Ф. Гендель – «Юлий Цезарь в Египте»
Сцены из оперы в концертном исполнении
Камерный хор Московской консерватории
Дирижер – Александр СОЛОВЬЕВ
Барочный консорт «Tempo restauro»
Дирижер – Мария МАКСИМЧУК
Цезарь — Алексей КОНЮШКОВ (контратенор)
Клеопатра — Мария МАКЕЕВА (сопрано)
Корнелия — Наталья ВЛАДИМИРСКАЯ (меццо-сопрано)
Ахилла — Антон ЗАРАЕВ (баритон)
Секст — Сергей НИКОЛАЕВ (тенор)
|
21
Среда
19.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра скрипки
Руководитель – профессор С.И. КРАВЧЕНКО
|
22
Четверг
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс доцента Л.Б. ШИШХАНОВОЙ (орган)
|
23
Пятница
19.00
|
Сергей Рахманинов
Транскрипции для фортепиано
Ирина ОСИПОВА (фортепиано)
Кирилл КАШУНИН (фортепиано)
|
24
Суббота
14.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора Л.В. РОЩИНОЙ (фортепиано)
|
24
Суббота
19.00
|
Абонемент №36
Международный фестиваль
«ПОСВЯЩЕНИЕ ОЛЕГУ КАГАНУ»
Руководитель — Наталия ГУТМАН
|
25
Воскресенье
14.00
|
Благотворительный фонд «Бельканто»
|
25
Воскресенье
19.00
|
Абонемент №17
«СЕРГЕЙ ДОРЕНСКИЙ ПРИГЛАШАЕТ…»
Андрей ПИСАРЕВ (фортепиано)
В программе: Шуберт
|
26
Понедельник
10.00
|
III Всероссийский музыкальный конкурс
|
27
Вторник
10.00
|
III Всероссийский музыкальный конкурс
|
28
Среда
19.00
|
Абонемент №14
«МОСКОВСКОЕ ТРИО»
Александр БОНДУРЯНСКИЙ (фортепиано)
Владимир ИВАНОВ (скрипка)
Михаил УТКИН (виолончель)
В программе: Шуберт
|
29
Четверг
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора В.М. ИВАНОВА (скрипка)
|
30
Пятница
19.00
|
Абонемент №36
Международный фестиваль
«ПОСВЯЩЕНИЕ ОЛЕГУ КАГАНУ»
Руководитель — Наталия ГУТМАН
РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ
|
1
Четверг
19.00
|
Абонемент №47
«ФОРТЕПИАННЫЕ ВЕЧЕРА»
Михаил ЛИДСКИЙ (фортепиано)
В программе: Гайдн, Брамс, Прокофьев
|
2
Пятница
19.00
|
X Международный конкурс исполнителей
на духовых и ударных инструментах
Торжественное закрытие конкурса и концерт лауреатов
|
3
Суббота
14.00
Цена билета 100 р.
|
Концерт учащихся Центральной музыкальной школы при МГК
|
3
Суббота
19.00
|
Юбилейный концерт
Ирина КИРИЛЛОВА (фортепиано)
Друзья и ученики
|
4
Воскресенье
14.00
|
Абонемент №58
«О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ И ЛЮДЯХ»
Франция
Виктор ЛЯДОВ, Денис ЧЕФАНОВ, Александр БЛОК (фортепиано)
Михаил УТКИН (виолончель), Леонид ЖЕЛЕЗНЫЙ (скрипка)
Учащиеся Центральной музыкальной школы при Московской консерватории
Грант БАШМЕТ (скрипка), Иван ИЛЬИН (ударные)
В программе: Равель, Дебюсси, Мийо, Бизе, Массне
|
4
Воскресенье
19.00
|
Абонемент №53
«КАМЕРНАЯ МУЗЫКА В ЗЕРКАЛЕ ВРЕМЁН»
Алексей ЛУНДИН (скрипка)
Алексей ЧЕРНОВ (фортепиано)
В программе: Чайковский, Шуман, Шмарыгин, Метнер
|
4
Воскресенье
22.30
Вход по бесплатным билетам
|
Концерт в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств»
Пьяццолла – «Мария де Буэнос Айрес». Танго-опера
Дирижер-постановщик – Джереми УОКЕР, Лондон
Режиссер-постановщик – Ася ЧАЩИНСКАЯ
Хореограф – Мария ПОЧУКАЕВА
Солистка – Дарья АНТОНЮК
|
5
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора Т.А. АЛИХАНОВА (камерный ансамбль)
|
6
Вторник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Ансамбль солистов «Студия новой музыки»
|
7
Среда
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора М.К. ЧАЙКОВСКОЙ (виолончель)
|
8
Четверг
19.00
|
«Круги времени»
Корейская классическая музыка
О СОК СИН (комунго)
ЧО ЧОН А (каягым)
Ю СО ХИ (комунго)
И ХАН ЮН (тэгым)
ЧАН ЧЕ ХВАН (чангу)
|
9
Пятница
19.00
|
Абонемент №42
«БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДВОЙНОЙ ТРОСТИ»
«Редкий Моцарт»
Ансамбль «Les Moscovites»
Факультета исторического и современного исполнительского искусства
Ансамбль «L’Esprit du Vent»
Руководитель — Филипп НОДЕЛЬ
В программе: Моцарт
|
10
Суббота
13.30
|
Фестиваль «ВСЕЛЕННАЯ – СВЕТЛАНОВ! БЕЗУМНЫЙ WEEKEND»
К 90-летию Маэстро
«Любимая Франция»
Оксана СИДЯГИНА (арфа)
Оркестр Московской консерватории
Дирижер — Роберто ФОРЕС-ВЕСЕС
В программе: Светланов, Турина, Бизе
|
11
Воскресенье
15.00
|
Фестиваль «ВСЕЛЕННАЯ – СВЕТЛАНОВ! БЕЗУМНЫЙ WEEKEND»
К 90-летию Маэстро
«Светланов-композитор»
Дмитрий МАХТИН (скрипка), Эллина ПАК (альт)
Джулия ЧИЧИЛЬЯНО (фортепиано), Леонид ГУРЕВИЧ (фортепиано)
Квинтет «Modus Vivendi» в составе:
Виктор ХОТУЛЁВ (флейта), Анастасия ТАБАНКОВА (гобой)
Николай АГЕЕВ (кларнет), Илья КАШТАН (фагот)
Дмитрий КУЗНЕЦОВ (валторна)
В программе: Светланов
|
11
Воскресенье
19.00
|
«Человек-вселенная»
Ярон ЭРМАН (фортепиано)
В программе: джазовые импровизации
|
12
Понедельник
10.00
|
III Всероссийский музыкальный конкурс
|
13
Вторник
10.00
|
III Всероссийский музыкальный конкурс
|
14
Среда
10.00
|
III Всероссийский музыкальный конкурс
|
15
Четверг
19.00
|
Абонемент №46
«ВЕНГЕРСКАЯ РАПСОДИЯ»
Венгерские музыканты в гостях у Московской консерватории
При поддержке Посольства Венгрии в Российской Федерации
Венгерского культурного центра в Москве
MVM Group и «Гедеон Рихтер»
Иштван ВАРДАИ (виолончель), Венгрия
В программе: Бах, Лигети, Кодай
|
16
Пятница
19.00
|
Абонемент №49
Ансамбль солистов «Академия старинной музыки»
Руководитель и солистка —
Татьяна ГРИНДЕНКО (скрипка)
|
17
Суббота
14.00
|
ДХШ «Радость»
|
17
Суббота
19.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра концертмейстерского искусства
|
18
Воскресенье
14.00
|
Международный конкурс молодых композиторов
имени П.И. Юргенсона
|
18
Воскресенье
19.00
|
Абонемент №41
«БЕТХОВЕН. КАМЕРНАЯ МУЗЫКА НА ИСТОРИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТАХ»
Цикл I: Скрипичные сонаты, камерная и клавирная музыка
Мария КРЕСТИНСКАЯ (барочная скрипка)
Елизавета МИЛЛЕР (клавир)
В программе: Бетховен
|
19
Понедельник
19.00
|
XX Международный музыкальный фестиваль
«ДУША ЯПОНИИ»
Идеи буддизма и конфуцианства в музыке японских композиторов
Тадаси ТАДЗИМА (сякухати), Норико КАВАМУРА (скрипка)
Фумио СИРАТО (контрабас), Мио КУБО (фортепиано)
Исао МАЦУСИТА «Оммёдзи» («Предсказатель»)
Актёры Токийского нового репертуарного театра
п/р Леонида АНИСИМОВА
Камерный оркестр п/р Вячеслава ВАЛЕЕВА
Киёка КАСИВАГИ (каллиграфия)
|
20
Вторник
19.00
|
Абонемент №40
«КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ»
Дирижер – Феликс КОРОБОВ
Пётр ЛАУЛ (фортепиано)
В программе: Моцарт, Хиндемит
|
21
Среда
10.00
|
Конкурс молодых певцов имени М. Жиркова
|
21
Среда
19.00
|
Класс профессора З.А. ИГНАТЬЕВОЙ (фортепиано)
|
22
Четверг
10.00
|
Конкурс молодых певцов имени М. Жиркова
|
22
Четверг
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора И.В. БОЧКОВОЙ (скрипка)
|
23
Пятница
19.00
|
Концерт в рамках VI Международной научной конференции
памяти профессора А. В. Рудневой
«Народная музыка и современный мир: диалог культур»
|
24
Суббота
14.00
|
Концерт в рамках VI Международной научной конференции
памяти профессора А. В. Рудневой
«Народная музыка и современный мир: диалог культур»
|
24
Суббота
19.00
|
Концерт учащихся иностранного отделения
Московской консерватории
|
25
Воскресенье
14.00
|
Благотворительный фонд «Новые имена»
|
25
Воскресенье
19.00
Цена билета 100 р.
|
Факультет исторического и современного
исполнительского искусства
Концерт студентов и аспирантов
|
26
Понедельник
10.00
|
III Всероссийский музыкальный конкурс
|
27
Вторник
10.00
|
III Всероссийский музыкальный конкурс
|
28
Среда
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора С.И. КРАВЧЕНКО (скрипка)
|
29
Четверг
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс кларнета
профессора Е.А. ПЕТРОВА, ст. преподавателя Ю.Б. БАБИЯ,
преподавателей М.И. БЕЗНОСОВА, Н.Л. АГЕЕВА
|
30
Пятница
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора И.М. КАНДИНСКОЙ (камерный ансамбль)
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