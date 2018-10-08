1 Четверг 19.00 Памяти Александра Ивашкина Симфонический оркестр студентов Московской консерватории Дирижер – Александр ЛАЗАРЕВ Александр РАММ (виолончель) Дмитрий АЛЕКСЕЕВ (фортепиано) В программе: Прокофьев

3 Суббота 14.00 Концерт учащихся детской хоровой студии «Пионерия» им. Г. А. Струве

3 Суббота 19.00 Международный музыкальный фестиваль «BRASS DAYS» Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» Дирижёр – Владислав ЛАВРИК Сергей НАКАРЯКОВ (труба) В программе: Чайковский, Рахманинов

4 Воскресенье 19.00 «Мемуары Дон Жуана» Владимир СКВОРЦОВ (художественное слово) Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» Дирижер — Сергей ТАРАРИН Сергей ПИСАРЕВ (тенор), Андрей БАТУРКИН (баритон) В программе: Моцарт, Верди, Чайковский, Бизе, Штраус, Родриго, де Фалья, Хименес

5 Понедельник 14.00 «Путеводитель по оркестру и его задворкам» Абонемент № 1 Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества Руководитель — Иван РУДИН Концерт по мотивам одноименной книги В. Зисмана Читает – Александр ОЛЕШКО Дирижер – Арсентий ТКАЧЕНКО В программе: Россини, Гайдн, Брамс, Григ, Бизе, Рахманинов, Прокофьев

6 Вторник 19.00 Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского Дирижёр – Владимир ФЕДОСЕЕВ В программе: Чайковский, Ларош

7 Среда 19.00 «Скрипач на все времена» Гала-концерт В рамках фестиваля имени Юлиана Ситковецкого Клара Джуми КАН (скрипка) Массимо КВАРТА (скрипка) Валерия АБРАМОВА (скрипка) Камерный ансамбль «Солисты Москвы» Дирижер — Юрий БАШМЕТ В программе: Мендельсон, Паганини, Равель, Чайковский

9 Пятница 19.00 «Весна священная. Шедевры русских композиторов» Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана Дирижер – Денис КИРПАНЕВ В программе: Мусоргский, Рахманинов, Стравинский

10 Суббота 12.00 Фестиваль «ВСЕЛЕННАЯ — СВЕТЛАНОВ! БЕЗУМНЫЙ WEEKEND» «Памяти великого художника» Вадим РЕПИН (скрипка) Александр КНЯЗЕВ (виолончель) Андрей КОРОБЕЙНИКОВ (фортепиано) В программе: Чайковский

10 Суббота 19.00 Фестиваль «ВСЕЛЕННАЯ — СВЕТЛАНОВ! БЕЗУМНЫЙ WEEKEND» «Посвящение» Государственный академический симфонический оркестр России им. Е.Ф. Светланова Дмитрий МАХТИН (скрипка) Александр КНЯЗЕВ (виолончель) Дирижёр — Лио КУОКМАН В программе: Светланов, Блох, Брух, Стравинский

11 Воскресенье 12.00 Фестиваль «ВСЕЛЕННАЯ — СВЕТЛАНОВ! БЕЗУМНЫЙ WEEKEND» «Кольца памяти» Дмитрий МАХТИН (скрипка) Александр РУДИН (виолончель) Уральский молодежный симфонический оркестр Дирижер — Калле КУУСАВА В программе: Элгар, Кёринг, Чайковский

11 Воскресенье 18.00 Фестиваль «ВСЕЛЕННАЯ — СВЕТЛАНОВ! БЕЗУМНЫЙ WEEKEND» «Голос судьбы» Вадим РЕПИН (скрипка), Всеволод ГРИВНОВ (тенор) Екатерина МОРОЗОВА (сопрано), Петр МИГУНОВ (бас) Государственный академический симфонический оркестр им. Е. Ф. Светланова Государственная академическая хоровая капелла России им. А.А. Юрлова Дирижер — Роберт ТРЕВИНЬО В программе: Прокофьев, Рахманинов, Светланов

11 Воскресенье 21.00 Фестиваль «ВСЕЛЕННАЯ — СВЕТЛАНОВ! БЕЗУМНЫЙ Weekend» I часть. «Несостоявшаяся встреча» Борис БЕРЕЗОВСКИЙ (фортепиано) Государственный академический симфонический оркестр им. Е.Ф. Светланова II часть. «Посвящается планетe Светланова» Дмитрий МАХТИН (скрипка) Александр КНЯЗЕВ (виолончель) Борис Березовский (фортепиано) В программе: Чайковский, Рахманинов

13 Вторник 19.00 Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского Абонемент «Музыкальная карта мира. Европа» (четыре концерта) Первый концерт абонемента «Чехия и Венгрия» Дирижёр — Денис ЛОТОЕВ Борис АНДРИАНОВ (виолончель) В программе: Дворжак, Барток

14 Среда 19.00 Абонемент № 1 Концертный симфонический оркестр Московской консерватории Дирижер — Анатолий ЛЕВИН Михаил ВОСКРЕСЕНСКИЙ (фортепиано) В концерте принимает участие – Камерный хор Московской консерватории В программе: Бетховен

15 Четверг 19.00 Брамс – Немецкий реквием Академический большой хор «Мастера хорового пения» Государственный академический симфонический оркестр России им. Е. Ф. Светланова Дирижер – Михаил ЮРОВСКИЙ Вероника ДЖИОЕВА (сопрано) Василий ЛАДЮК (баритон)

16 Пятница 20.00 ПЕРЕНОС Киноконцерт «Вестсайдская история» ПЕРЕНОС

17 Суббота 14.00 К 80-летию А.С. Пономарёва Концерт детской хоровой школы «Весна»

17 Суббота 19.00 «Чайковский-гала» Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» Дирижёр — Александр СОЛОВЬЁВ

18 Воскресенье 14.00 Абонемент № 4. Детский «В гостях у И.С. Баха» Камерный оркестр ФИСИИ Дирижёр и рассказчик — Вячеслав ВАЛЕЕВ

18 Воскресенье 19.00 Игорь БУТМАН (саксофон) Московский джазовый оркестр

19 Понедельник 19.00 Концерт учащихся и преподавателей Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия) имени В.А. Босикова

20 Вторник 19.00 «Любимые фортепианные концерты: Шопен — Рахманинов» Московский государственный академический симфонический оркестр п/у Павла Когана Дирижёр — Валентин ЖУК Александр УЛЬМАН (фортепиано) Даниил ХАРИТОНОВ (фортепиано) В программе: Шопен, Рахманинов

21 Среда 19.00 Памяти Олега Кагана Концертный симфонический оркестр Московской консерватории Дирижер – Анатолий ЛЕВИН Святослав МОРОЗ (скрипка) Александр БУЗЛОВ (виолончель)

23 Пятница 19.00 «Гранд орган симфони гала» «Времена года» А. Вивальди и великие органные шедевры Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» Дирижер — Алессандро ДАГОСТИНИ, Италия Джастин ЭВАНС (орган), Великобритания Во время концерта будут показаны видеопроекции картин В. ван Гога, К. Моне, Рафаэля В программе: Бах, Гендель, Альбинони, Сен-Санс, Вивальди, Мендельсон, Мусоргский

24 Суббота 21.00 Оркестр «MusicAeterna» Дирижер – Теодор КУРЕНТЗИС В программе: Малер

25 Воскресенье 14.00 «Скандинавская сага. В пещере горного короля» Полина ШАМАЕВА (меццо-сопрано) Московский государственный академический симфонический оркестр Дирижёр — Ариф ДАДАШЕВ Комментарий — Артем ВАРГАФТИК В программе: Григ, Нильсен, Сибелиус

25 Воскресенье 19.00 «Рахманинов. Вокализ» Игорь ГОЛОВАТЕНКО (баритон) Дмитрий СИБИРЦЕВ (фортепиано) В программе: Рахманинов

27 Вторник 19.00 Памяти Дмитрия Хворостовского Шедевры камерной музыки Василий ЛАДЮК (баритон) Александр ГИНДИН (фортепиано) В программе: Чайковский, Рахманинов, Глинка, Свиридов

28 Среда 19.00 Абонемент № 8. Фортепианный Андрей ГУГНИН (фортепиано) В программе: Бах — Бузони, Бетховен, Шопен

28 Среда 22.30 Mozart-night в Московской консерватории В рамках фестиваля имени Юлиана Ситковецкого «Скрипач на все времена» Камерный ансамбль «Солисты Москвы» Дирижер и солист — Юрий БАШМЕТ (альт) Арабелла ШТАЙНБАХЕР (скрипка) В программе: Моцарт