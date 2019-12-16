ИА «Ореанда-Новости» В платье бренда дизайнера из России Александра Терехова актриса Скарлетт Йоханссон появилась на вечернем телешоу Saturday Night Live. Фотосессия американской актрисы размещена на странице лейбла в Instagram. 

На снимке Йоханссон запечатлена в облегающем платье с высоким разрезом и длинными рукавами. Платье полностью покрывают серебристые блестки. Образ актрисы дополнен босоножками чёрного цвета на высоком каблуке. 

Под брендом Alexander Terekhov, появившемся в 2004 году, продается одежда для женщин. С 2006 по 2009 год Терехов был единственным россиянином, который представлял свою коллекцию в Нью-Йорке на неделях моды. Сейчас марка является частью холдинга "Русмода", в состав которого она вошла в 2010 году. 