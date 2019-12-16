16.12.2019, 14:07
Скарлетт Йоханссон выбрала наряд российского бренда
ИА «Ореанда-Новости» В платье бренда дизайнера из России Александра Терехова актриса Скарлетт Йоханссон появилась на вечернем телешоу Saturday Night Live. Фотосессия американской актрисы размещена на странице лейбла в Instagram.
На снимке Йоханссон запечатлена в облегающем платье с высоким разрезом и длинными рукавами. Платье полностью покрывают серебристые блестки. Образ актрисы дополнен босоножками чёрного цвета на высоком каблуке.
Под брендом Alexander Terekhov, появившемся в 2004 году, продается одежда для женщин. С 2006 по 2009 год Терехов был единственным россиянином, который представлял свою коллекцию в Нью-Йорке на неделях моды. Сейчас марка является частью холдинга "Русмода", в состав которого она вошла в 2010 году.
На снимке Йоханссон запечатлена в облегающем платье с высоким разрезом и длинными рукавами. Платье полностью покрывают серебристые блестки. Образ актрисы дополнен босоножками чёрного цвета на высоком каблуке.
Под брендом Alexander Terekhov, появившемся в 2004 году, продается одежда для женщин. С 2006 по 2009 год Терехов был единственным россиянином, который представлял свою коллекцию в Нью-Йорке на неделях моды. Сейчас марка является частью холдинга "Русмода", в состав которого она вошла в 2010 году.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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